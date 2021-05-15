Фонд госимущества продал Иваньковский спирзавод за ₴90 миллионов

Аукцион по приватизации отдельного имущества Иваньковского места осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП «Укрспирт» состоялся 20 мая; по результатам торгов в госбюджет должны поступить 90 млн грн.
Об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины.
Отмечается, что за право собственности на открытых торгах соревновались 6 участников, которые увеличили цену в 4,4 раза – со стартовых 20,37 млн грн до 90 млн грн. При этом финальные ставки участников разнились лишь в 1 гривну.
Фото: Фонд госимущества
Активы объекта приватизации сосредоточены в селах Иваньки и Поташ Маньковского района Черкасской области. На балансе предприятия есть необходимые средства для изготовления спирта.
В ФГИУ напомнили, что победитель должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчеты – после этого процесс приватизации объекта будет считаться официально завершенным.
Напомним, демонополизация спиртовой отрасли началась в Украине в 2020 году. Всего на прозрачную приватизацию государство выставит 41 МОД, которые входят в госпредприятие «Укрспирт», и еще 37 объектов концерна «Укрспирт».
В целом в 2020-2021 годах в государственный бюджет должно поступить уже около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов.
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