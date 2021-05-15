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В Донецкой области разоблачен предприниматель, который уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 9 млн грн

В Донецкой области разоблачен предприниматель, который уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 9 млн грн

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры ведется досудебное расследование по факту уклонения физическим лицом-предпринимателем от уплаты налогов в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Расследованием установлено, что на протяжении 2017-2019 годов предприниматель с целью уменьшения базы налогообложения и во избежание перевода на общую систему налогообложения и регистрации плательщиком НДС, используя подконтрольных субъектов хозяйствования, от их имени осуществлял поставки медицинских препаратов в лечебные учреждения Донецкой области.

Указанные противоправные действия привели к непоступлению в государственный бюджет более 9 млн грн.

В ходе санкционированных следственным судьей обысков обнаружены и изъяты печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных субъектов предпринимательской деятельности, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства противоправной деятельности.

По материалам Судебно-юридическая газета
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