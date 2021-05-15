Прибыль украинских банков упала на 30%

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-апреле 2021 года составила 17,538 млрд гривен. Это на 30% меньше, чем годом ранее (25,208 млрд гривен).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2021 года составили 80,103 млрд гривен, тогда годом ранее – 90,004 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -3,141 млрд гривен.



Таблица: РБК-Украина

Расходы банков за январь-апрель 2021 года составили 62,565 млрд гривен, тогда как в январе-апреле прошлого года – 64,796 млрд гривен.



Таблица: РБК-Украина

Напомним, прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабря 2020 года составила 41,296 млрд гривен. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 года из-за роста отчислений в резервы.

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