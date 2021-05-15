Евросоюз оштрафовал крупные инвестбанки на 371 млн евро за картельный сговор

Европейская комиссия наложила штраф в размере 371 млн евро на три крупных инвестиционных банка за картельный сговор с целью манипуляции рынком европейских гособлигаций.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет Forbes.
В целом, по версии Еврокомиссии, в картеле участвовали семь инвестбанков, однако штраф обязали выплатить Nomura, UBS и UniCredit. Банк Nat West не оштрафовали, поскольку он рассказал ведомству о сговоре.
Для Bank of America и Natixis истекли сроки давности наложения штрафов. Portigon (юридический и экономический правопреемник WestLB) получил нулевой штраф, потому что за последний финансовый год у него не было нетто-оборота.
Как заявили в Еврокомиссии, в период с 2007 по 2011 год трейдеры, которые работали в семи инвестбанках, обменивались коммерческой конфиденциальной информацией, обсуждая свои стратегии торгов накануне аукционов государственных облигаций.
«Наше решение по Bank of America, Natixis, Nomura, RBS, UBS, UniCredit и WestLB – четкий сигнал о том, что Еврокомиссия не потерпит сговора любого рода. Недопустимо, чтобы в разгар финансового кризиса, когда многие финансовые институты пришлось спасать за счет государственного финансирования, эти инвестиционные банки вступали в сговор за счет государств-членов ЕС», – отметила исполнительный вице-президент ведомства Маргрет Вестагер.
Представитель Nomura в разговоре с CNBC отметил, что решение комиссии связано с действиями двух бывших сотрудников банка в 2011 году. По его словам, банк рассмотрит все варианты ответа, включая апелляцию.
В UBS заявили, что руководство «много лет назад» предприняло необходимые меры для «смягчения последствий и улучшения процессов», добавив, что компания рассмотрит возможность апелляции.
Пресс-служба UniCredit сообщила, что группа «решительно отрицает» решение европейского ведомства и намерена его обжаловать.
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