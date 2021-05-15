Ощадбанк выиграл суд против российского Сбербанка

Северный апелляционный хозсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск государственного Ощадбанка к ОАО «Сбербанк» и ОАО «Сбербанк России». Суд признал недействительными ряд свидетельств на товарный знак и международные регистрации на торговую марку (ТМ) ответчиков.

Об этом сообщает пресс-центр апелляционной инстанции.

Решением суда российскому финучреждению запрещено «незаконно использовать товарный знак «Сбербанк» по свидетельству Украины, владельцем которого является ОАО «Государственный ощадный банк Украины».

Как отмечается, Ощадбанк подал иск относительно схожести торговых марок. Тут считают, что ответчик незаконно использует ТМ в доменном имени «sberbank.ua» и в своем фирменном наименовании.

Во время разбирательства было рассмотрено и назначено ряд экспертиз, которые подтвердили схожесть ТМ.

Учитывая все обстоятельства и результаты тщательной проверки, коллегия судей постановила апелляционную жалобу АО «Сбербанк» оставить без удовлетворения, а решение хозсуда — оставить без изменений.

Напомним, что споры относительно наименования украинской «дочки» Сбербанка России длятся с 2016 года. Тогда Ощадбанк заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности.