Умер один из самых богатых бизнесменов Китая, владелец $15-миллиардного состояния

Миллиардер Цзо Хуэй, входящий в топ-15 самых богатых людей Китая (состояние, по данным Forbes Real-Time, $ 14,8 млрд), умер от «неожиданного обострения болезни» в возрасте 50 лет, указано в сообщении на сайте компании KE Holdings, основателем и главой совета директоров которой он был, пишет Forbes.
KE Holdings является крупнейшей в Китае компанией по услугам в сфере недвижимости, ей принадлежит онлайн-платформа Beike по продаже и аренде жилья. В августе 2020 года KE Holdings стала публичной, разместив свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Успешный выход на биржу сразу сделал Цзо Хуэя одним из богатейших миллиардеров мира.
С дебюта компании на NYSE до момента смерти ее основателя акции KE Holdings выросли на 151%, отмечает Bloomberg. Покойному миллиардеру в компании принадлежит 81,1% голосующих акций. Среди инвесторов компании — Hillhouse Capital и Tencent Holdings. Вложения в KE Holdings стали одной из самых успешных инвестиций японской SoftBank Group, отмечает агентство.
На предпродажных торгах в США акции компании на новости о смерти ее основателя упали на 11%.
Цзо в 1992 году окончил Пекинский химико-технологический университет, на страховом бизнесе сделал первый капитал. В 2001 году занялся недвижимостью.
В интервью CCTV в апреле 2021 года миллиардер, одетый в джинсы, темно-синий жилет и черные кроссовки, преуменьшил значение IPO и богатства, которое оно принесло, отмечает Bloomberg. «Почему я должен волноваться? Для меня это не имеет значения», — заявлял предприниматель.
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