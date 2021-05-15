0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Фонду гарантирования могут разрешить судиться в интересах кредиторов проблемных банков

Фонду гарантирования могут разрешить судиться в интересах кредиторов проблемных банков

Верховная Рада в первом чтении приняла изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно обретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца.

За соответствующий законопроект №4547 «О внесении изменений в статью 128 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей обретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца» проголосовали 267 народных депутатов.

Читайте также: Рада приняла за основу законопроект о выводе банков с рынка

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 128 УПК в части введения норм, которые предоставят Фонду возможность подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 Закона «О банках и банковской деятельности», требования которых акцептированы Фондом гарантирования вкладов физических лиц и получать статус гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения неплатежеспособного банка или банка, по которому было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 Закона «О банках и банковской деятельности», как юридического лица.

Ожидается, что принятие этого законопроекта будет способствовать сохранению активов, предотвращению потери имущества (активов) банка, защите прав кредиторов (бывших кредиторов) банков, которые выводятся с рынка, по удовлетворению требований кредиторов в процессе вывода банков с рынка, после завершения процедуры ликвидации банков, за счет средств лиц, причинивших вред кредиторам или банку, и лиц, получивших в результате таких действий имущественную выгоду.

Обо всех главных изменениях в законодательстве относительно ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.