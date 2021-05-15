Фонду гарантирования могут разрешить судиться в интересах кредиторов проблемных банков

Верховная Рада в первом чтении приняла изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно обретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца.
За соответствующий законопроект №4547 «О внесении изменений в статью 128 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей обретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца» проголосовали 267 народных депутатов.
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Законопроектом предлагается внести изменения в статью 128 УПК в части введения норм, которые предоставят Фонду возможность подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 Закона «О банках и банковской деятельности», требования которых акцептированы Фондом гарантирования вкладов физических лиц и получать статус гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения неплатежеспособного банка или банка, по которому было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 Закона «О банках и банковской деятельности», как юридического лица.
Ожидается, что принятие этого законопроекта будет способствовать сохранению активов, предотвращению потери имущества (активов) банка, защите прав кредиторов (бывших кредиторов) банков, которые выводятся с рынка, по удовлетворению требований кредиторов в процессе вывода банков с рынка, после завершения процедуры ликвидации банков, за счет средств лиц, причинивших вред кредиторам или банку, и лиц, получивших в результате таких действий имущественную выгоду.
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