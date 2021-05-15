Лещенко анонсировал удешевление кредитов для аграриев на покупку земли

Несмотря на то, что юридические лица станут полноправными участниками земельного рынка только с 2024 года, государство уже сейчас должно предусмотреть не менее 2−3 млрд грн в год, чтобы помогать аграриям в выкупе земли.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время круглого стола «Рынок земли: готовность государства и агросектора к полноценному старту», организованного Всеукраинским аграрным советом (ВАС).
По мнению чиновника, в ближайшие годы агросектор будет оставаться лидером экономического развития страны и будет нуждаться в соответствующем финансировании.
«Несмотря на то, что юридические лица будут допущены к рынку лишь с 2024 года, мы работаем над формированием государством дополнительных фондов (не менее 2−3 млрд грн в год) для выкупа земли аграриями. При необходимости этот ресурс будет увеличен», — отметил Лещенко.
По его словам, значительный финансовый запас появится после детенизации земель сельскохозяйственного назначения. Речь идет о более чем 8 млн га, за пользование которыми сейчас не уплачиваются никакие налоги. По оценкам Минагрополитики, денег от возврата этих земель в законный оборот хватит для обеспечения господдержки аграриев через компенсацию кредитной ставки и другие механизмы обеспечения реализации права украинцев на землю в долгосрочном периоде.
Для этого, сообщил министр, уже в ближайшее время будут утверждены законодательные инициативы в сфере детенизации, средства от реализации которых будут аккумулироваться в специальном фонде развития и пойдут на поддержку легального сегмента отечественного агросектора.
«Другое направление поддержки национального сельхозпроизводителя — восстановление справедливости в части обеспечения государственного финансирования агросектора на уровне не менее 1% ВВП. Учитывая договоренности, достигнутые несколько лет назад в момент, когда у аграриев забрали специальный режим налогообложения НДС», — добавил Лещенко.
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