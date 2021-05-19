«Борисполь» получил полтора миллиарда убытков

По результатам 12 месяцев 2020 года государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» отчиталось о 1,482 миллиарда гривен чистых убытков.
Об этом говорится в письме Мининфраструктуры, сообщает Марлин.
«Украэрорух» за тот же период получил 1,489 млрд грн убытков.
Причинами таких финансовых результатов для аэропорта «Борисполь» стали:
При этом согласно финансовому плану аэропорта «Борисполь» на 2020 год, госпредприятием рассматривался оптимистический сценарий получения годового дохода на сумму 1,5 млрд грн.
«Мининфраструктуры осуществляет управление предприятиями без вмешательства в оперативную деятельность, соблюдая действующее законодательство Украины и стратегии развития предприятий», — ответили в министерстве на вопрос о принятых мерах для предупреждения финансового кризиса.
В письме Мининфраструктуры относительно принятых руководством мер дополнительно отметили, что в течение 2020 года аэропортом существенно оптимизированы статьи расходов, были снижены эксплуатационные расходы до минимально возможного уровня, пересмотрены расходы на капитальные инвестиции в связи с ограничением поступлений денежных средств.
На данный момент государственное предприятие объявило конкурсный отбор на должность генерального директора.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Техосмотр на легковые авто: когда планируют ввестиВчера, 08:08 - 18876 11
Польские предприниматели жалуются на нехватку украинских заробитчанПозавчера, 18:33 - 1900 8
После отмены ПСО платежка за тепло подскочит на 1000-2000 грн в месяц, — экспертВчера, 15:56 - 1571 7
Особенности защиты прав женщин: что запрещается (инфографика)Вчера, 15:13 - 360 3
Правила цифровой гигиены (инфографика)Вчера, 13:09 - 587 2
Техосмотр на легковые авто: когда планируют ввестиВчера, 08:08 - 18876 11
Ищу работу: назвали самых востребованных специалистовВчера, 11:08 - 4932
Перерасчет военных пенсий с учетом страхового стажаВчера, 10:00 - 3701
Аренда квартир: дешевеют многокомнатные квартиры (инфографика)Вчера, 12:04 - 3543
Недвижимость подорожает еще на 5-7%Вчера, 20:00 - 1920
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужноВчера, 10:35 - 282
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 482
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 570
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 781
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 557