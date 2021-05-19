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«Борисполь» получил полтора миллиарда убытков

«Борисполь» получил полтора миллиарда убытков

По результатам 12 месяцев 2020 года государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» отчиталось о 1,482 миллиарда гривен чистых убытков.

Об этом говорится в письме Мининфраструктуры, сообщает Марлин.

«Украэрорух» за тот же период получил 1,489 млрд грн убытков.

Причинами таких финансовых результатов для аэропорта «Борисполь» стали:

  • карантинные ограничения в стране, установленные с целью предотвращения распространения COVID-19;
  • закрытие пунктов пропуска через государственную границу Украины для выполнения регулярных пассажирских перевозок в марте 2020 года;
  • почти полное прекращение внутреннего и международного авиасообщения во II квартале 2020 года.

При этом согласно финансовому плану аэропорта «Борисполь» на 2020 год, госпредприятием рассматривался оптимистический сценарий получения годового дохода на сумму 1,5 млрд грн.

«Мининфраструктуры осуществляет управление предприятиями без вмешательства в оперативную деятельность, соблюдая действующее законодательство Украины и стратегии развития предприятий», — ответили в министерстве на вопрос о принятых мерах для предупреждения финансового кризиса.

В письме Мининфраструктуры относительно принятых руководством мер дополнительно отметили, что в течение 2020 года аэропортом существенно оптимизированы статьи расходов, были снижены эксплуатационные расходы до минимально возможного уровня, пересмотрены расходы на капитальные инвестиции в связи с ограничением поступлений денежных средств.

На данный момент государственное предприятие объявило конкурсный отбор на должность генерального директора.

По материалам Економічна Правда
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