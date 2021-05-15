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Зеленский подписал закон о «письмах счастья» за нарушения ПДД

Зеленский подписал закон о «письмах счастья» за нарушения ПДД

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий рассылку “писем счастья” водителям-нарушителям, уплатившим штраф до получения постановления. Верховная Рада приняла этот законопроект 29 апреля.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

На сегодняшний день большинство автомобилистов платит штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые десять дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50-процентная скидка.

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В то же время предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа. Это приводило к путанице и в некоторых случаях – к повторной уплате штрафа.

Что изменится. Закон отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которой уже был уплачен штраф.

Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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По материалам Finance.UA
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