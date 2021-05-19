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С 1 июня Google отменяет безлимит на бесплатное хранилище фото и видео

С 1 июня Google отменяет безлимит на бесплатное хранилище фото и видео

С 1 июня 2021 года корпорация Google отменяет неограниченное бесплатное хранение данных, в частности, фото и видео, в учетной записи пользователя.

Как сообщает Delo.ua, при этом, по новым правилам 15 ГБ будет предоставлено бесплатно, а за больший объем придется доплатить, купив подписку Google One.

Так как для медиафайлов, загруженных до 1 июня, объем не ограничен, пользователям стоит заранее озаботиться сохранением в Google Photos всех своих материалов.

В то же время, для одной категории пользователей Google оставил бесплатное хранилище.

В частности, владельцы Pixel 5 и других моделей серии Pixel смогут загружать с этих смартфонов неограниченное количество фотографий и видео высоком качестве в бесплатное хранилище.

На сегодняшний день в Google Фото бесплатно можно загрузить любое количество снимков, которые автоматически сжимаются для эффективного хранения. Фото “исходного качества” уже учитываются в доступных 15 гигабайтах.

В компании объясняют, что они и так предоставляют больше места, чем другие: 15 гигабайт против 5 от Apple iCloud. И уверяют, что 80% пользователей сервиса хватит этого минимум на три года.

Чтобы смягчить переход, компания обещает вовремя предупредить о достижении предела в 15 гигабайт, и добавляет новые инструменты управления хранилищем — в том числе упрощает поиск и удаление размытых фото и снимков экрана.

По материалам Дело
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