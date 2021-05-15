В Украине стартует проект «Большая реставрация»: коснется каждого региона

В Украине стартует проект «Большая реставрация», в рамках которого отреставрируют объекты культурного наследия в каждом регионе.
Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире политического шоу «Право на власть».
Министр анонсировал, что в Украине стартует проект «Большая реставрация» — возвращение к жизни значимых объектов культуры по всей Украине.
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«Мы начали проект, который независимо от того, кто будет министром культуры, будет длиться годами — Большая реставрация. Уже утвердили списки и начинаем проект реставрации — это возвращение к жизни значимых объектов по всей Украине», — отметил Ткаченко.
Он добавил, что Верховная Рада должна утвердить законопроект о том, что Министерство культуры сможет давать субвенции тем объектам, которые находятся на балансе местных общин.
Пока этот законопроект не будет утвержден, Министерство культуры сможет выделять деньги на реставрацию только тех объектов, которые находятся на балансе государства. Таким образом в Украине отреставрируют филармонии, театры и многое другое.
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