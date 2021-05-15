0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 122 0

В Украине стартует проект «Большая реставрация»: коснется каждого региона

В Украине стартует проект «Большая реставрация»: коснется каждого региона

В Украине стартует проект «Большая реставрация», в рамках которого отреставрируют объекты культурного наследия в каждом регионе.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире политического шоу «Право на власть».

Министр анонсировал, что в Украине стартует проект «Большая реставрация» — возвращение к жизни значимых объектов культуры по всей Украине.

Читайте также: За последние 2 года «Укравтодор» установил рекорды в количестве и качестве восстановленных дорог, – Голик

«Мы начали проект, который независимо от того, кто будет министром культуры, будет длиться годами — Большая реставрация. Уже утвердили списки и начинаем проект реставрации — это возвращение к жизни значимых объектов по всей Украине», — отметил Ткаченко.

Он добавил, что Верховная Рада должна утвердить законопроект о том, что Министерство культуры сможет давать субвенции тем объектам, которые находятся на балансе местных общин.

Пока этот законопроект не будет утвержден, Министерство культуры сможет выделять деньги на реставрацию только тех объектов, которые находятся на балансе государства. Таким образом в Украине отреставрируют филармонии, театры и многое другое.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.