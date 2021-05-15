Рада поддержала «банковский» законопроект, необходимый для получения средств МВФ

Верховная Рада Украины на внеочередном чтении в четверг поддержала в первом чтении проект закона № 4367 по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.
Решение поддержали 258 народных депутатов.
Согласно тексту меморандума о сотрудничестве, принятие законопроекта является важным условием в рамках программы финансирования Stand-by Международного валютного фонда.
В частности, Украина по договоренности обязалась обеспечить соответствие системы банковского надзора передовым практикам, что предусматривает в том числе внесение изменений в Закон о банковской деятельности для предоставления НБУ правовых полномочий относительно калибровки требований в отношении капитала и ликвидности на основе профиля риска банка.
«Законопроектом предлагается установить дополнительные требования к членам совета и правления банков, усилить ответственность совета банков, усовершенствовать систему управления рисками, а также предоставить право национальному банку требовать изменения персонального состава совета правления банка, если текущий состав таких органов не обеспечивает банковскую стабильность», — сказал один из инициаторов законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев, представляя документ в ВР.
По словам Гетманцева, Украина должна привести законодательство в соответствие с законодательством Европейского союза, имплементировать европейские нормы к нашему законодательству.
«Это касается устранения правовых пробелов для обеспечения управления рисками банка, внедрения буферов капитала, а также новой структуры банковского капитала. Мы должны ввести директиву 2013/36 а регламент 575 ЕС», — отметил нардеп.
Как уточняют в НБУ, законопроект вводит новую структуру капитала (включая буферы капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в том числе в отношении их коллективной пригодности.
Также вводятся современные международные надзорные инструменты:
Кроме того, документ уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к структурам собственности банков.
Обо всех важных экономических событиях вы можете узнать в телеграмм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацбанке назвали причину укрепления гривны9 ч. назад - 2291 6
Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидий11 ч. назад - 1113 4
Зеленский заявил, что "Укрзализныця" – банкрот и нужно искать частного инвестора3 ч. назад - 570 3
Зеленский: минимальная зарплата до конца года вырастет до 6500 гривен5 ч. назад - 490 3
Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделениях10 ч. назад - 1530 3
В Нацбанке назвали причину укрепления гривны9 ч. назад - 2291 6
Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделениях10 ч. назад - 1530 3
Смогли бы вы устроиться на работу в банк? (тест)8 ч. назад - 1378
Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидий11 ч. назад - 1113 4
Почему проезд в электричке должен стоить 79 грн — ответ Киевпастранса9 ч. назад - 936
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияВчера, 11:36 - 224
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 471
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 631
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 469
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3719