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Рада поддержала «банковский» законопроект, необходимый для получения средств МВФ

Рада поддержала «банковский» законопроект, необходимый для получения средств МВФ

Верховная Рада Украины на внеочередном чтении в четверг поддержала в первом чтении проект закона № 4367 по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.

Решение поддержали 258 народных депутатов.

Согласно тексту меморандума о сотрудничестве, принятие законопроекта является важным условием в рамках программы финансирования Stand-by Международного валютного фонда.

В частности, Украина по договоренности обязалась обеспечить соответствие системы банковского надзора передовым практикам, что предусматривает в том числе внесение изменений в Закон о банковской деятельности для предоставления НБУ правовых полномочий относительно калибровки требований в отношении капитала и ликвидности на основе профиля риска банка.

«Законопроектом предлагается установить дополнительные требования к членам совета и правления банков, усилить ответственность совета банков, усовершенствовать систему управления рисками, а также предоставить право национальному банку требовать изменения персонального состава совета правления банка, если текущий состав таких органов не обеспечивает банковскую стабильность», — сказал один из инициаторов законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев, представляя документ в ВР.

По словам Гетманцева, Украина должна привести законодательство в соответствие с законодательством Европейского союза, имплементировать европейские нормы к нашему законодательству.

«Это касается устранения правовых пробелов для обеспечения управления рисками банка, внедрения буферов капитала, а также новой структуры банковского капитала. Мы должны ввести директиву 2013/36 а регламент 575 ЕС», — отметил нардеп.

Как уточняют в НБУ, законопроект вводит новую структуру капитала (включая буферы капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в том числе в отношении их коллективной пригодности.

Также вводятся современные международные надзорные инструменты:

  • право регулятора требовать изменения персонального состава совета и/или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью банка;
  • право регулятора устанавливать банку индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности.

Кроме того, документ уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к структурам собственности банков.

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По материалам УНН
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