Межбанк: как День банкира повлиял на валютный рынок

Праздничный для банкиров четверг на валютном рынке прошел по сценарию, описанному Finance.ua в своем утреннем комментарии: очень напряженная работа всех участников рынка до 14 часов и затем быстрое снижение активности уже до конца сессии.

Пик статистики операций как клиентов, так и самих банков пришелся на период с 11:00 до 13:15 часов. НБУ на рынок снова не выходил, так как особых перекосов спроса и предложения не наблюдалось. Даже выходы Ситибанка с покупкой валюты для его клиентов-иностранцев быстро перекрывались крупными продажами других банков с иностранным капиталом и сугубо местных игроков.

Зато после обеда активность всех участников рынка резко снизилась и особого количества сделок не было. Чувствовалось, что большинство дилеров банков и казначеев уже готовится к празднованию Дня Банкира после окончания сессии.

Ход торгов:

Как и вчера, продавцы и покупатели быстро находили компромисс по курсу и особых перекосов спроса и предложения в течение торгов не было. С утренних 27,455/27,475 к 12 часам котировки чуть выросли до 27,46/27,48 гривен, а к обеду достигли отметки 27,465/27,485. Это была реакция рынка на покупки валюты Ситибанком.

Но уже после обеда, когда иностранец окончательно ушел с межбанка, котировки просели до 27,46/27,48 гривен к 15 часам. После 15:10 и до самого конца сессии на рынке уже проходили сделки на небольшие суммы. И немногим из оставшихся продавцов удалось на единичных операциях чуть подтянуть котировки до уровня 27,47/27,49 гривен за доллар к концу торгов.

Главные события 20 мая на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,455/27,475 вырос до 27,47/27,49 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,463 гривен, а официальный курс на 21 мая 2021 года установлен на уровне 27,4665 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,46 / 27,48

евро – 33,50 / 33,53

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2218/ 1,2219

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