BlaBlaCar запустила новые функции на основе искусственного интеллекта

Платформа для поездок BlaBlaCar объявляет о запуске новых функций и технологии Boost на основе искусственного интеллекта.

Функция отправляет водителям специальные запросы на бронирование, чтобы забрать пассажиров по их маршруту. Таким образом, автовладелец удваивает шансы найти попутчиков, что позволяет ему дополнительно сэкономить.

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Boost расширяет возможности также и для пассажиров. Новая технология помогает им бронировать места в автомобилях водителей, находящихся поблизости. Это ускоряет процесс поиска и помогает добраться быстрее до места назначения.

Новые функции BlaBlaCar: