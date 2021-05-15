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МАУ планирует восстановить объемы авиаперевозок к лету 2022 года

МАУ планирует восстановить объемы авиаперевозок к лету 2022 года

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) рассчитывает вернуться к полноценным объемам пассажирских перевозок не ранее лета 2022 года.

Об этом рассказал президент авиакомпании “Международные авиалинии Украины” Евгений Дыхне.

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“Сегодня у украинцев есть возможность летать в нескольких туристических направлениях. Конечно, это дает определенные возможности компании выживать, мы выполняем большое количество чартерных рейсов, но это не тот основной бизнес, которым занимается МАУ. Мы занимаемся транспортным сообщением со столицами мира для украинцев. К этому мы вернемся, скорее всего, летом 2022 года”, — рассказал Дыхне.

В частности, в компании надеются на улучшение эпидемиологической ситуации к концу 2021 года.

“Однако зима — это низкий сезон, поэтому МАУ рассчитывает на активное начало работы на период летней навигации в 2022 году. Наш анализ говорит о том, что к объемам перевозок 2019 года в аэропорту “Борисполь”, в нашем хабе, мы вернемся начиная с 2024 — 2025 года”, — пояснил Дыхне.

В то же время, как подчеркивает глава МАУ, будущие ограничения для туристов будут связаны с темпами вакцинации.

“И если Украина не включится в этот процесс, то жители страны рискуют получить доступ к путешествиям в последнюю очередь, а это плохо и для них, и для украинских авиаперевозчиков”, — резюмировал Дыхне.

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По материалам Дело
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