Верховный Суд отклонил жалобу МАУ против Украэроруха на 877 млн грн

Постановлением от 27 апреля Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу авиакомпании “Международные авиалинии Украины” и оставил без изменений постановление судов предыдущих инстанций, которые также отказали в удовлетворении иска о взыскании 876,6 млн грн с Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины (“Украэрорух”).
Об этом сообщает Finbalance.
МАУ обосновывала иск невыполнением “Украэрорухом” обязанностей по формированию платы за аэронавигационные услуги в 2016-2017 годах.
По мнению авиакомпании, это привело к чрезмерным расходам за услуги, которые не нужны для обеспечения безопасного, эффективного и регулярного воздушного движения. В частности, включение в плату суммы прибыли и расходов, не связанных с аэронавигацией.
В результате МАУ указала на причинение вреда на 428,93 млн грн убытков, рассчитанных, исходя из размера противоправно сформированной ответчиком прибыли, и почти 447,67 млн грн минимального размера убытков, рассчитанных в связи с нецелевыми расходами госкомпании.
“Суд соглашается с отклонением судами предыдущих инстанций аргументов истца о причинении ответчиком убытков…, ведь из установленных судами обстоятельств обоснования истцом исковых требований не усматривается, что рассчитанные им суммы… являются убытками”, – отмечается в постановлении Верховного Суда.
Также в суде отметили, что безосновательными являются возражения авиакомпании против заключения судов об отсутствии причинно-следственной связи между противоправным поведением и причиненным ущербом, виной правонарушителя.
Стоит отметить, что решение судов первой и апелляционной инстанций основывалось на таких фактах:
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