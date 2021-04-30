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Верховный Суд отклонил жалобу МАУ против Украэроруха на 877 млн грн

Верховный Суд отклонил жалобу МАУ против Украэроруха на 877 млн грн

Постановлением от 27 апреля Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу авиакомпании “Международные авиалинии Украины” и оставил без изменений постановление судов предыдущих инстанций, которые также отказали в удовлетворении иска о взыскании 876,6 млн грн с Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины (“Украэрорух”).

Об этом сообщает Finbalance.

МАУ обосновывала иск невыполнением “Украэрорухом” обязанностей по формированию платы за аэронавигационные услуги в 2016-2017 годах.

По мнению авиакомпании, это привело к чрезмерным расходам за услуги, которые не нужны для обеспечения безопасного, эффективного и регулярного воздушного движения. В частности, включение в плату суммы прибыли и расходов, не связанных с аэронавигацией.

В результате МАУ указала на причинение вреда на 428,93 млн грн убытков, рассчитанных, исходя из размера противоправно сформированной ответчиком прибыли, и почти 447,67 млн грн минимального размера убытков, рассчитанных в связи с нецелевыми расходами госкомпании.

“Суд соглашается с отклонением судами предыдущих инстанций аргументов истца о причинении ответчиком убытков…, ведь из установленных судами обстоятельств обоснования истцом исковых требований не усматривается, что рассчитанные им суммы… являются убытками”, – отмечается в постановлении Верховного Суда.

Также в суде отметили, что безосновательными являются возражения авиакомпании против заключения судов об отсутствии причинно-следственной связи между противоправным поведением и причиненным ущербом, виной правонарушителя.

Стоит отметить, что решение судов первой и апелляционной инстанций основывалось на таких фактах:

  • госкомпания в указанный период предоставила МАУ услуги аэронавигационного обслуживания на сумму 1,72 млрд грн, которые авиакомпания оплатила;
  • регулирование тарифов на такие услуги осуществляет Министерство инфраструктуры;
  • МАУ не доказала использования “Украэрорухом” средств целевых сборов за аэронавигационное обслуживание для финансирования расходов, не относящихся к указанной деятельности.

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По материалам Finbalance
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