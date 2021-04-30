Верховный Суд отклонил жалобу МАУ против Украэроруха на 877 млн грн

Постановлением от 27 апреля Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу авиакомпании “Международные авиалинии Украины” и оставил без изменений постановление судов предыдущих инстанций, которые также отказали в удовлетворении иска о взыскании 876,6 млн грн с Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины (“Украэрорух”).

Об этом сообщает Finbalance.

МАУ обосновывала иск невыполнением “Украэрорухом” обязанностей по формированию платы за аэронавигационные услуги в 2016-2017 годах.

По мнению авиакомпании, это привело к чрезмерным расходам за услуги, которые не нужны для обеспечения безопасного, эффективного и регулярного воздушного движения. В частности, включение в плату суммы прибыли и расходов, не связанных с аэронавигацией.

В результате МАУ указала на причинение вреда на 428,93 млн грн убытков, рассчитанных, исходя из размера противоправно сформированной ответчиком прибыли, и почти 447,67 млн грн минимального размера убытков, рассчитанных в связи с нецелевыми расходами госкомпании.

“Суд соглашается с отклонением судами предыдущих инстанций аргументов истца о причинении ответчиком убытков…, ведь из установленных судами обстоятельств обоснования истцом исковых требований не усматривается, что рассчитанные им суммы… являются убытками”, – отмечается в постановлении Верховного Суда.

Также в суде отметили, что безосновательными являются возражения авиакомпании против заключения судов об отсутствии причинно-следственной связи между противоправным поведением и причиненным ущербом, виной правонарушителя.

Стоит отметить, что решение судов первой и апелляционной инстанций основывалось на таких фактах:

госкомпания в указанный период предоставила МАУ услуги аэронавигационного обслуживания на сумму 1,72 млрд грн, которые авиакомпания оплатила;

услуги аэронавигационного обслуживания на сумму 1,72 млрд грн, которые авиакомпания оплатила; регулирование тарифов на такие услуги осуществляет Министерство инфраструктуры;

МАУ не доказала использования “Украэрорухом” средств целевых сборов за аэронавигационное обслуживание для финансирования расходов, не относящихся к указанной деятельности.

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