США не ввели санкции против компании, которая строит Северный поток-2

США подтвердили, что не будут объявлять санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига.

Как говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, отказ от санкций «отвечает национальным интересам» США.

«Я решил, что отказ от применения санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее генерального директора Маттиаса Варнига и должностных лиц Nord Stream 2 AG отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», — отметил Блинкен.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США «продолжат противодействовать завершению этого проекта».

В Госдепе сообщили, что санкции США будут введены против четырех судов, указанных в отчете, а также девяти дополнительных судов, которые есть в собственности или контролируются Морской спасательной службой (РФ) и участвуют в строительстве Nord Stream 2.

Дополнительные действия в связи с этим также будут объявлены офисом контроля за иностранными активами США (OFAC), которые позволят продлевать транзакции, а также меры в отношении морской спасательной службы, не связанные со строительством Nord Stream 2.

«Сегодняшние действия демонстрируют приверженность администрации энергетической безопасности в Европе, что согласуется с обещанием президента восстановить отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе», — отметил Блинкен.

Кроме того, он подчеркнул, что США будут продолжать противодействовать завершению российского проекта, который ослабляет европейскую энергетическую безопасность, а также безопасность Украины и стран восточного фланга НАТО и Евросоюза.

«Наша позиция против трубопровода Nord Stream 2 остается непоколебимой. Хотя мы можем не всегда соглашаться, наши союзы остаются прочными, и наша позиция соответствует стремлению укреплять наши трансатлантические отношения в целях национальной безопасности», — заявил государственный секретарь США.

В комитете Сената США по международным делам заявили, что администрация США потратила на представление отчета о компаниях, вовлеченных в Nord Stream 2, больше времени, чем должно быть.

«Администрация (Байдена. — Ред.) отдает приоритет немецким и российским интересам перед интересами наших союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе», — отмечают сенаторы.

Северный поток-2 — газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. По данным Nord Stream 2 AG, строительство завершено на 95%.

После того как США в декабре 2019 года ввели санкции против иностранных операторов судов-трубоукладчиков Северного потока-2, работы по строительству газопровода не велись примерно год.

Украина считает Северный поток-2 политическим проектом, который нужен России для того, чтобы прекратить транзит газа в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему. Президент США Джо Байден в январе назвал Северный поток-2 «плохой сделкой» для Европы. В то же время Германия лоббирует строительство газопровода.