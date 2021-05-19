Сфера сезонного трудоустройства и ожидаемый уровень зарплаты (инфографика)

С приходом лета на рынке труда появляются возможности для сезонного трудоустройства. Но карантин диктует свои условия. О готовности переезжать ради сезонной работы в пределах Украины — в результатах опроса соискателей.
Об этом сказано в исследовании, проведенном сайтом по поиску работы Jooble
Согласно опросу, большая часть респондентов, а именно 61,8% украинцев, не готовы ехать в другие города или регионы Украины ради сезонной работы. В то время как 38,2% готовы к временной трудовой миграции внутри страны.
Среди основных причин, побуждающих к сезонной работе, соискатели отметили:
Среди причин, почему опрошенных не интересуют сезонные работы:
Сфера сезонного трудоустройства и ожидаемый уровень заработной платы
27,2% опрошенных Jooble соискателей отметили, что им не важная отрасль трудоустройства, другие ответили, что их интересует сезонное трудоустройство в областях:
Ожидаемый уровень заработной платы более четверти опрошенных (27,2% респондентов): 10 000 – 15 000 грн ежемесячно. 25,3% опрошенных ожидают зарплату 30 000+ грн в месяц. 24,9% готовы работать за заработную плату 20 000 – 30 000 грн ежемесячно. 22,6% ожидают зарплату на уровне 15 000 – 20 000 грн в месяц.
74,7% респондентов отметили, что угроза коронавируса не заставит их отказаться от сезонной работы. Но для 25,3% соискателей работы коронавирус может стать причиной отказа от сезонной миграции внутри страны.
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