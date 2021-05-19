Сфера сезонного трудоустройства и ожидаемый уровень зарплаты (инфографика)

С приходом лета на рынке труда появляются возможности для сезонного трудоустройства. Но карантин диктует свои условия. О готовности переезжать ради сезонной работы в пределах Украины — в результатах опроса соискателей.

Об этом сказано в исследовании, проведенном сайтом по поиску работы Jooble

Согласно опросу, большая часть респондентов, а именно 61,8% украинцев, не готовы ехать в другие города или регионы Украины ради сезонной работы. В то время как 38,2% готовы к временной трудовой миграции внутри страны.

Среди основных причин, побуждающих к сезонной работе, соискатели отметили:

возможность дополнительного заработка (59%),

отсутствие постоянной работы (37,3%),

работодатель предоставляет жилье на время работы (36,9%),

любовь к путешествиям (27 6%),

официальное трудоустройство (21,7%).

Среди причин, почему опрошенных не интересуют сезонные работы:

почти половина респондентов — 48,7% — ответили, что не готовы переезжать;

второй наиболее распространенной причиной стала неготовность к переезду по семейным обстоятельствам, о чем отметили 25,1% опрошенных;

о неуверенности в честности работодателя заявили 24,8% анкетируемых;

15,7% ответили, что у них есть постоянная работа;

13,1% опрошенных не заинтересованы в сезонной работе, так как удовлетворены текущим доходом;

8,5% не готовы к сезонному трудоустройству из-за того, что работодатель не обеспечивает жильем.

Сфера сезонного трудоустройства и ожидаемый уровень заработной платы

27,2% опрошенных Jooble соискателей отметили, что им не важная отрасль трудоустройства, другие ответили, что их интересует сезонное трудоустройство в областях:

гостинично-ресторанной сферы (20,3%),

производства (15,2%),

аграрных работ (6 9%),

развлекательного сектора (6,5%),

строительства (6%),

перевозки людей и грузов (2,3%).

Ожидаемый уровень заработной платы более четверти опрошенных (27,2% респондентов): 10 000 – 15 000 грн ежемесячно. 25,3% опрошенных ожидают зарплату 30 000+ грн в месяц. 24,9% готовы работать за заработную плату 20 000 – 30 000 грн ежемесячно. 22,6% ожидают зарплату на уровне 15 000 – 20 000 грн в месяц.

74,7% респондентов отметили, что угроза коронавируса не заставит их отказаться от сезонной работы. Но для 25,3% соискателей работы коронавирус может стать причиной отказа от сезонной миграции внутри страны.

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