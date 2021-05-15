ТОП-5 стран, готовых взять на работу украинцев в период пандемии (инфографика)

Экономическая ситуация в стране складывается таким образом, что большинство наших соотечественников серьезно задумываются о работе за рубежом. И если еще в начале года большинство стран отказывали во въезде, то с проведением вакцинации ситуация сильно изменилась.
Об этом сообщает eurabota.ua
Теперь государства Шенген + обязаны беспрепятственно разрешить въезд для украинцев, которые прошли полную вакцинацию AstraZeneca и Pfizer, а также имеют право открыть границы для вакцинированных Covishield и Sinovac. Вероятнее всего, в ближайшее время даже китайская вакцина станет пропуском для свободного въезда.
В обзоре мы охватили все популярные у наших соотечественников страны Европы. Особое внимание уделено особенностям въезда в период пандемии, популярным вакансиям и размеру зарплат.
Польша. Эта страна была и остается лидером по предоставлению рабочих мест украинцам. И дело не только в близком соседстве. Разрешение на сезонные работы сроком на 9 месяцев можно оформить в любом из 17 визовых центров в Украине. А с 16 марта этого года подать документы на визу можно, воспользовавшись услугами «Новой Почты».
Кроме въезда на основании разрешения на сезонные работы, в страну можно въехать также:
Особенности въезда в период пандемии Сертификат о прививке допущенной в ЕС вакциной – беспрепятственный пропуск на территорию Республики Польша. В противном случае придется посидеть в обсервации. Кстати, наличие места для нее – обязательное условие для въезда.
Популярные вакансии и ожидаемая зарплата. Самой востребованной работой в Польше для наших соотечественников остается сбор ягод (клубники, малины, смородины, вишни). Польские фермеры не в состоянии обеспечить необходимое количество работников, даже обратились к чиновникам и таможенникам с просьбой ускорить оформление работников из Украины.
Но в то же время жесткая конкуренция на эту продукцию в странах ЕС заставила плантаторов снизить заработную плату. Если в 2019 году за собранную корзину клубники платили 4-5 злотых, то сейчас эта сумма едва дотягивает до 3,5 злотых.
Поэтому в зависимости от объема выполненной работы заработная плата может варьироваться от 2500 до 4500 злотых в месяц.
Что касается других специальностей, то прогнозируемые зарплаты (в злотых) выглядят следующим образом:
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