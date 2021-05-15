Что нужно для развития ипотечного кредитования - Парцхаладзе

Сегодня на одного украинца в среднем приходится 24 кв. м. Это является одним из самых низких показателей среди стран Европы.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook по итогам Второго Ипотечного Форума.

При этом самостоятельно приобрести себе жилье могут лишь 5% украинцев. Поэтому ипотечное кредитование сейчас — едва ли не главный инструмент, чтобы сделать жилье доступным для разных категорий населения.

«На одного украинца приходится 24 кв. м. жилья, что в разы меньше показателей хорошо развитых стран Европы — 40 кв. м. и США или Канады — 70 кв. м. Даже в густонаселенном Китае на человека приходится 27 квадратных метров», — написал президент КБУ и добавил, что для обеспечения граждан современным жильем Украине нужно построить минимум 2 млрд квадратных метров недвижимости.

«С нынешними темпами Украина будет строить такой объем почти 200 лет. Однако увеличить объемы строительства уже через 2−3 года можно благодаря ипотечному кредитованию», — подчеркнул Лев Парцхаладзе.

По его словам, введенная в марте госпрограмма «Доступная ипотека 7%» по инициативе Президента Украины показала ориентированность власти на общину. Однако программа имеет ряд недостатков, требующих неотложного решения.

Шаги для развития ипотечного кредитования:

в рамках программы государство должно гарантировать инвесторам вещные права на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости. Единственный вариант — создать правовые механизмы через законодательные инициативы;

гарантировать покупателям фиксированную процентную ставку из-за возможного риска, когда государство не сможет компенсировать банкам часть процентной ставки;

пересмотреть сумму ипотечного кредита. В условиях роста цен на недвижимость нынешняя сумма кредита в 2,5 млн грн значительно сокращает выбор вариантов жилья и классов комфортности для участников программы;

уменьшить сумму первого взноса с 20% до 10−15%, что даст разным категориям населения инвестировать в желаемое жилье;

расширить возможности инвесторов покупать жилье еще на этапе строительства, когда первичный рынок предлагает гораздо больше вариантов для выбора. Один из шагов для решения этого вопроса — упрощение условий для аккредитации банками девелоперов, которые будут задействованы в ипотечной программе;

продолжить снижение процентной ставки для населения. В течение последних лет процентные ставки по кредитованию в Украине снижались, однако по сравнению с другими странами остаются высокими. Поэтому важно продолжить тенденцию, в частности через преодоление последствий пандемии и экономического кризиса;

отменить имеющиеся законодательные ограничения по развитию ипотечного кредитования. Речь идет о внесении изменений в действующее законодательство относительно предоставления банкам возможности реализовывать ипотечное имущество, право собственности или право пользования на которое имеют дети. Также об отмене ограничений по кредитованию военнослужащих;

упростить процедуру регистрации ипотеки для заемщиков, имеющих несовершеннолетних детей, и ввести возможность обременения ипотекой жилых помещений без предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Это сделает невозможным повторную продажу или рейдерство;

упростить регулятивные условия Национального банка. Банковскому сообществу и НБУ нужно найти компромисс по оценке рисков по операциям банков по кредитованию населения под залог недвижимости;

урегулировать порядок регистрации недвижимости на первичном рынке, в том числе благодаря созданию раздела, в котором застройщики будут регистрировать все объекты (квартиры) на этапе подачи уведомления о начале строительства, а также все переходы собственности на «будущие квартиры»;

утвердить порядок достройки объектов строительства при банкротстве застройщика/невыполнении обязательств застройщиком;

строительства при банкротстве застройщика/невыполнении обязательств застройщиком; бюджетное и монетарное стимулирование.* Разработка и реализация комплексной программы мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования института финансового посредничества и расширение банковского кредитования экономики;

усилить контроль деятельности сертифицированных оценщиков недвижимости в пределах ипотечной программы и другие предложения.

«Убежден, если государство через законодательные инициативы минимизирует риски для населения и банков, упростит условия получения кредитов и будет стимулировать строительную отрасль, которая является основным драйвером экономики, жилищное благосостояние украинцев будет расти», — подытожил президент КБУ.

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