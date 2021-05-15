Что нужно для развития ипотечного кредитования - Парцхаладзе

Сегодня на одного украинца в среднем приходится 24 кв. м. Это является одним из самых низких показателей среди стран Европы.
Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook по итогам Второго Ипотечного Форума.
При этом самостоятельно приобрести себе жилье могут лишь 5% украинцев. Поэтому ипотечное кредитование сейчас — едва ли не главный инструмент, чтобы сделать жилье доступным для разных категорий населения.
«На одного украинца приходится 24 кв. м. жилья, что в разы меньше показателей хорошо развитых стран Европы — 40 кв. м. и США или Канады — 70 кв. м. Даже в густонаселенном Китае на человека приходится 27 квадратных метров», — написал президент КБУ и добавил, что для обеспечения граждан современным жильем Украине нужно построить минимум 2 млрд квадратных метров недвижимости.
«С нынешними темпами Украина будет строить такой объем почти 200 лет. Однако увеличить объемы строительства уже через 2−3 года можно благодаря ипотечному кредитованию», — подчеркнул Лев Парцхаладзе.
По его словам, введенная в марте госпрограмма «Доступная ипотека 7%» по инициативе Президента Украины показала ориентированность власти на общину. Однако программа имеет ряд недостатков, требующих неотложного решения.
Шаги для развития ипотечного кредитования:
«Убежден, если государство через законодательные инициативы минимизирует риски для населения и банков, упростит условия получения кредитов и будет стимулировать строительную отрасль, которая является основным драйвером экономики, жилищное благосостояние украинцев будет расти», — подытожил президент КБУ.
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