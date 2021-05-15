В Украине общий объем проектов ЕИБ составляет более €7,5 миллиарда

С 2004 года общий объем предоставленных Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) финансовых ресурсов в Украине, как в государственном, так и частном секторе, составляет более 7,5 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина по итогам онлайн-просмотра портфеля проектов Европейского инвестиционного банка 18 мая 2021 года.

Отмечается, что на сегодня проектный портфель ЕИБ в государственном секторе составляет 25% общим объемом 5,27 млрд евро.

В ходе обсуждения вопросов представители Министерства финансов и Европейского инвестиционного банка рассмотрели текущее состояние по подготовке и реализации совместных проектов, а также согласовали план мероприятий на следующий период. В частности, были обсуждены проблемные вопросы по проектам, которые в настоящее время реализуются в Украине, а также согласованы дальнейшие шаги по их устранению.

Во время рассмотрения вопросов заместитель министра финансов Александр Кава отметил, что кредитные ресурсы, которые предоставляет ЕИБ, являются важным источником финансирования проектов развития государства.

«Мы высоко ценим поддержку наших международных партнеров, в том числе и ЕИБ, в развитии государственного сектора украинской экономики. На сегодня портфель проектов ЕИБ в государственном секторе является крупнейшим среди МФО», — отметил Кава.

Совместные с Европейским инвестиционным банком проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог Украины, модернизацию энергетической отрасли, развитие муниципальной, авиационной и железнодорожной инфраструктуры, развитие транспортной логистики, поддержку малого и среднего бизнеса, восстановление социальной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей и ряда других регионов Украины.