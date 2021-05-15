Рада сделала первый шаг к существенному очищению законодательства

Верховная Рада сделала первый шаг к существенному очищению украинского законодательства. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект № 4284.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

«За» проголосовали 264 нардепа.

Документ предлагает признать таковыми, которые не применяются на территории Украины, около 1500 законодательных актов, а также поручить провести соответствующую работу по этому вопросу Кабинету министров.

При этом не отменяются советские нормативно-правовые акты, которые не противоречат Конституции Украины и ЗУ «О правопреемстве» и касаются:

суверенитета Украины и ее территориальной целостности в рамках существующей государственной границы Украины, определенной Конституцией и законами Украины, а также международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Радой,

административно-территориального устройства Украины;

описания, награждения, вручения, правила ношения и передачи орденов, медалей, орденских лент и лент медалей на планках, знаков различия, почетных званий, званий СССР.

Напомним, ранее комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал ВР принять за основу законопроект № 4284 «О десоветизации законодательства Украины».