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Samsung представил новый смартфон (фото)

Samsung представил новый смартфон (фото)

Южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон Galaxy F52 5G.

Об этом сообщает GSM Arena.

В устройстве встроен 16,8-сантиметровый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Селфи камера имеет 16 Мп, а на обратной стороне находятся еще четыре камеры в 64 Мп, 8 Мп, и две по 2 Мп.

В смартфоне есть процессор Snapdragon 750G SoC и батарея с мощностью в 4 500 мегаампер за час.


Фото: GSM Arena

Операционная память составляет 8 Гб, а внутренняя – 128 Гб. Благодаря дополнительной карточке внутреннюю память можно увеличить до 1 Тб.

Устройство будет доступно в белом и черном цветах. Стоимость одного экземпляра Galaxy F52 5G – 310 долларов США.


Фото: GSM Arena

По материалам УКРИНФОРМ
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