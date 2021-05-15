Фонд энергоэффективности запустит кабинет в «Дії»

Государственное учреждение «Фонд энергоэффективности» рассчитывает запустить возможность подачи заявки на участие в программе «Энергодом» через портал «Дія» в начале июля.

Об этом сообщает Фонд энергоэффективности.

«Мы рассчитываем, что если все удастся, то в начале июля ОСМД смогут коммуницировать онлайн с Фондом через портал «Дія», — сообщила директор учреждения Юлия Головатюк-Унгуряну.

Она также назвала диджитализацию и запуск IT-платформы для подачи заявок через портал государственных услуг «Дія» одним из ключевых приоритетов в работе фонда на текущий год.

По состоянию на 14 мая учреждение получило 665 заявок от объединений совладельцев многоквартирных домов на участие в программе термомодернизации многоквартирных домов «Энергодом».

Всего к проектной, имплементационной или завершающих стадий перешли 353 проекта модернизации общей стоимостью около 2,7 млрд грн.