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Фонд энергоэффективности запустит кабинет в «Дії»

Фонд энергоэффективности запустит кабинет в «Дії»

Государственное учреждение «Фонд энергоэффективности» рассчитывает запустить возможность подачи заявки на участие в программе «Энергодом» через портал «Дія» в начале июля.

Об этом сообщает Фонд энергоэффективности.

«Мы рассчитываем, что если все удастся, то в начале июля ОСМД смогут коммуницировать онлайн с Фондом через портал «Дія», — сообщила директор учреждения Юлия Головатюк-Унгуряну.

Она также назвала диджитализацию и запуск IT-платформы для подачи заявок через портал государственных услуг «Дія» одним из ключевых приоритетов в работе фонда на текущий год.

По состоянию на 14 мая учреждение получило 665 заявок от объединений совладельцев многоквартирных домов на участие в программе термомодернизации многоквартирных домов «Энергодом».

Всего к проектной, имплементационной или завершающих стадий перешли 353 проекта модернизации общей стоимостью около 2,7 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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