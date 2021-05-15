Межбанк: День Банкира наложит определенный отпечаток на валютный рынок

Профессиональный праздник финансистов наложит определенный отпечаток на поведение всех участников валютного межбанка в этот четверг. Человеческий фактор никто не отменял и уже с самого утра, еще до начала сессии коллеги-дилеры, казначеи банков и клиенты активно поздравляют друг друга с этим праздником.

Поэтому сессия пройдет в два этапа:

1). На первом (до 13-14 часов) – дилеры банков станут активно закрывать клиентские заявки, чтобы несколько разгрузить себе вторую половину дня и вечер. У клиентов сегодня будут проводиться в основном текущие хозяйственные операции и частично еще расчеты по налоговым обязательствам у тех, кто не успел это сделать ранее. Так что особых сюрпризов с их стороны быть не должно. Но и совсем тишины тоже не будет, так как активизируется та часть клиентов, из категории желающих купить подешевле, кто решит, что время покупать валюту уже настало.

2). На втором (после 14 часов и до конца сессии) – рынок будет достаточно вялым, так как значительная часть сотрудников банков уже станет готовиться к отмечанию Дня Банкира. Это не значит, что трудовая дисциплина будет нарушена, но праздничный настрой не стимулирует к активной деловой жизни в подобный момент. На межбанке останутся в основном только отдельные банки-спекулянты, но они будут достаточно малоактивными.

Нацбанк постарается в процесс торгов не вмешиваться и единственную реальную угрозу для нацвалюты сегодня представляет только отложенный спрос со стороны тех клиентов, кто выжидает “дна” по курсу. Если тренд на межбанке развернется в сторону роста котировок, эти компании выйдут на рынок с покупкой валюты, что окажет дополнительное давление на курс нацвалюты относительно доллара.

Полученные вчера от погашения ОВГЗ значительные суммы гривны по нашим сведениям пока не станут выходить на валютный рынок, так как самые крупные получатели этих ресурсов – госбанки. И они в основном продолжат их перевложение в новые выпуски гривневых ОВГЗ.

По прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах в четверг будут находиться в пределах до $125-140 млн при совершении до 460-530 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 20 мая будут в пределах:

доллар — коридор 27,40 – 27,65 грн,

евро — коридор 33,25 – 33,65 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,30 – 27,65 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,15 – 33,75 грн при спреде в 20- 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,20 – 33,55 грн при спреде до около 20 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,40 / 27,42

евро – 33,51 / 33,53

Курсы валют на Межбанке

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