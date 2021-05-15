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Ляшко рассказал, как можно поднять зарплаты медиков

Ляшко рассказал, как можно поднять зарплаты медиков

Необходимо уменьшить единоличное влияние руководителей медицинских учреждений на уровень зарплат медработников.

Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на заседании Комитета.

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«Что касается зарплат, первое, что нужно сделать, это обратить внимание на развитие элементов корпоративного управления в учреждениях здравоохранения, которые перешли на автономизацию. Поскольку сегодня необходимо уменьшить единоличное влияние руководителя учреждения на размер заработной платы и уменьшить диспропорцию, которая существует в заработной плате младшего медицинского работника и администрации той или иной больницы», — сказал Ляшко.

В дальнейшем, по его словам, речь идет о финансировании из бюджета Программы медицинских гарантий, финансировании на местном уровне коммунальных услуг и материально-технической базы медучреждений.

Впрочем, как отметил Ляшко, необходимо также привлекать дополнительные инвестиции, которые дадут определенный ресурс для заработной платы медработникам.

«Эти инвестиции можно достигать разными путями. Первое — определить понимание страховой модели в нашей системе, откуда НСЗУ может получить дополнительные средства, чтобы увеличить Программу медицинских гарантий по тем или иным услугам, и в частности в Программе медицинских гарантий зафиксировать определенную минимальную заработную плату на том уровне, который был бы приемлем для отрасли и был бы рыночным для всей сферы», — сказал он.

Касательно страховой модели медобслуживания Ляшко подчеркнул: «В моем видении страховая модель — это дополнительные средства, которые приходят в НСЗУ, которая является закупщиком медицинских услуг в Украине, и это средства, которые приходят из внебюджетных. Но к этой модели есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения, в том числе и политических дискуссий: кто и как должен это делать, кто и как попадает в модель, плюс мы понимаем, что у нас есть и Конституция, которая гарантирует определенные права каждому из наших граждан».

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По материалам УКРИНФОРМ
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