Ляшко рассказал, как можно поднять зарплаты медиков

Необходимо уменьшить единоличное влияние руководителей медицинских учреждений на уровень зарплат медработников.
Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на заседании Комитета.
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«Что касается зарплат, первое, что нужно сделать, это обратить внимание на развитие элементов корпоративного управления в учреждениях здравоохранения, которые перешли на автономизацию. Поскольку сегодня необходимо уменьшить единоличное влияние руководителя учреждения на размер заработной платы и уменьшить диспропорцию, которая существует в заработной плате младшего медицинского работника и администрации той или иной больницы», — сказал Ляшко.
В дальнейшем, по его словам, речь идет о финансировании из бюджета Программы медицинских гарантий, финансировании на местном уровне коммунальных услуг и материально-технической базы медучреждений.
Впрочем, как отметил Ляшко, необходимо также привлекать дополнительные инвестиции, которые дадут определенный ресурс для заработной платы медработникам.
«Эти инвестиции можно достигать разными путями. Первое — определить понимание страховой модели в нашей системе, откуда НСЗУ может получить дополнительные средства, чтобы увеличить Программу медицинских гарантий по тем или иным услугам, и в частности в Программе медицинских гарантий зафиксировать определенную минимальную заработную плату на том уровне, который был бы приемлем для отрасли и был бы рыночным для всей сферы», — сказал он.
Касательно страховой модели медобслуживания Ляшко подчеркнул: «В моем видении страховая модель — это дополнительные средства, которые приходят в НСЗУ, которая является закупщиком медицинских услуг в Украине, и это средства, которые приходят из внебюджетных. Но к этой модели есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения, в том числе и политических дискуссий: кто и как должен это делать, кто и как попадает в модель, плюс мы понимаем, что у нас есть и Конституция, которая гарантирует определенные права каждому из наших граждан».
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