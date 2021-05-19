После отмены ПСО платежка за тепло подскочит на 1000-2000 грн в месяц, — эксперт

В Украине на 1−2 тыс. вырастет платежка за услугу центрального отопления для квартиры 50 кв. м.

Такой прогноз сделал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины (СПКУ) Олег Попенко после того, как Кабмин на своем заседании, 19 мая, отменил действие режима ПСО — в его рамках правительство регулировало цену газа, по которой НАК «Нафтогаз» поставлял ресурс теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Таким образом, с 20 мая тепловики будут сами выбирать поставщика на рынке, договариваясь с ним о конечной стоимости газа.

Попенко аргументировал свою оценку удорожания центрального отопления тем, что большинство ТКЭ утверждали свои нынешние тарифы при цене газа в 4−5 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

В то же время, по словам Попенко, сейчас «Нафтогаз» продает им ресурс по цене 8,2 тыс. грн за тысячу кубометров. После отмены спецобязательств, выразил мнение глава СПКУ, эта цифра возрастет до около 9,5 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

«Это автоматически приведет к тому, что все ТКЭ будут согласовывать новые тарифы на тепло и горячую воду выше существующих — от 30 до 60%. А это означает что платежка за тепло для украинца в квартире 50 кв. м вырастет от 1000 до 2000 грн в месяц», — выразил уверенность Попенко.

Также, по мнению эксперта, «Нафтогаз» уже разослал ТКЭ условия приобретения газа — это предоплата или гарантии органов местного самоуправления (т.е. собственников ТКЭ — прим. ред.)". Из-за этого небольшие и средние города, имеющие дефицитный бюджет, не смогут внести предоплату, объяснял нам эксперт ранее.