Что делать в условиях падающего крипторынка. Инвестиции в условиях неопределенности

Как построить собственную инвестиционную стратегию во времена турбулентности, когда так много факторов формируют неопределенность. Но любую неопределенность можно частично или полностью спрогнозировать, основываясь на здравом смысле, статистических данных и опыте.27 го мая в БЦ Gulliver, Башня Б (адрес: Спортивная площадь, 1А, 12 этаж) состоится встреча практикующих частных инвесторов, мастер-класс и живая дискуссия на тему «Инвестиций в фондовые рынки и лучшие практики формирования инвестиционных портфелей».
В программе встречи:
Как составить сбалансированный по доходности и риску инвестиционной портфель
Среди спикеров успешные практикующие инвесторы:
Начало встречи 27го мая в 18:30. Продолжительность 2,5 часа.
Стоимость участия 500грн. Цена включает участие, практические рекомендации экспертов, презентационные материалы, чай, кофе.
Зарегистрироваться на митап можно по ссылке
Организаторы: сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua, Finace.u
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