Что делать в условиях падающего крипторынка. Инвестиции в условиях неопределенности

Как построить собственную инвестиционную стратегию во времена турбулентности, когда так много факторов формируют неопределенность. Но любую неопределенность можно частично или полностью спрогнозировать, основываясь на здравом смысле, статистических данных и опыте.

Башня Б (адрес: Спортивная площадь, 1А, 12 этаж) состоится встреча практикующих частных инвесторов, мастер-класс и живая дискуссия на тему

В программе встречи:

Что делать в реалиях падающего крипторынка?

Какова структура капитала мультимиллионеров из богатых стран?

Особенности ценных бумаг как класса активов

Возможности украинского рынка капиталов

Американский фондовый vs Всемирный фондовый рынок. Потерянное десятилетие

В чем Фундаментальная отличие акций growth и value

Sell in may and go away?

Теория рационального рынка

Как составить сбалансированный по доходности и риску инвестиционной портфель

Особенности работы с различными брокерами: доверие, комиссии, подводные камни.

Курсовой прогноз, как фактор выбора валюты инвестирования.

Как разумно инвестировать в ETF , какие фонды выбирать.

Среди спикеров успешные практикующие инвесторы:

Директор Универ Капитал – Александр Куликов.

Основатель Investudio – Андрей Масло.

Управляющий локальными активами ICU – Григорий Овчаренко.

Семейный финансовый советник, соучредитель бизнес-сообщества BOARD – Василий Матий.

Начало встречи 27го мая в 18:30. Продолжительность 2,5 часа.

Стоимость участия 500грн. Цена включает участие, практические рекомендации экспертов, презентационные материалы, чай, кофе.

Зарегистрироваться на митап можно по ссылке

Организаторы: сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua, Finace.u