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Что делать в условиях падающего крипторынка. Инвестиции в условиях неопределенности

Как построить собственную инвестиционную стратегию во времена турбулентности, когда так много факторов формируют неопределенность. Но любую неопределенность можно частично или полностью спрогнозировать, основываясь на здравом смысле, статистических данных и опыте.

27 го мая в БЦ Gulliver, Башня Б (адрес: Спортивная площадь, 1А, 12 этаж) состоится встреча практикующих частных инвесторов, мастер-класс и живая дискуссия на тему «Инвестиций в фондовые рынки и лучшие практики формирования инвестиционных портфелей».

В программе встречи:

  • Что делать в реалиях падающего крипторынка?
  • Какова структура капитала мультимиллионеров из богатых стран?
  • Особенности ценных бумаг как класса активов
  • Возможности украинского рынка капиталов
  • Американский фондовый vs Всемирный фондовый рынок. Потерянное десятилетие
  • В чем Фундаментальная отличие акций growth и value
  • Sell in may and go away?
  • Теория рационального рынка

Как составить сбалансированный по доходности и риску инвестиционной портфель

  • Особенности работы с различными брокерами: доверие, комиссии, подводные камни.
  • Курсовой прогноз, как фактор выбора валюты инвестирования.
  • Как разумно инвестировать в ETF, какие фонды выбирать.

Среди спикеров успешные практикующие инвесторы:

  • Директор Универ Капитал – Александр Куликов.
  • Основатель Investudio – Андрей Масло.
  • Управляющий локальными активами ICU – Григорий Овчаренко.
  • Семейный финансовый советник, соучредитель бизнес-сообщества BOARD – Василий Матий.

Начало встречи 27го мая в 18:30. Продолжительность 2,5 часа.

Стоимость участия 500грн. Цена включает участие, практические рекомендации экспертов, презентационные материалы, чай, кофе.

Зарегистрироваться на митап можно по ссылке

Организаторы: сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua, Finace.u

По материалам Finance.UA
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