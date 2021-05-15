Межбанк: бои «местного значения» продолжаются

Опасения некоторых игроков-покупателей по поводу разворота курсового тренда сегодня не сработали. Предложение, по прежнему, в основном превышало спрос. И хотя в середине дня на торгах были замечены крупные покупатели, выжидавшие до этого периода времени курсового “дна”, их операции не смогли особо изменить тренд на межбанке. К этому оказались не готовы как сами продавцы, так и покупатели.
Как только подрастал спрос и спекулянты уже радостно потирали руки в надежде на рост котировок, на торги выходил кто-то из продавцов и быстро закрывал недостающий объем предложения. Да и сами покупатели не были психологически готовы к росту курса, что снижало их активность по совершению сделок в моменты кратковременных перекосов спроса и предложения.
Похоже, коридор по доллару в пределах минимальных котировок 27,40 гривен и максимальных 27,455 гривен за доллар устроил сегодня всех. НБУ на торги не выходил.
Ход торгов 19 мая:
Продавцы и покупатели достаточно быстро находили компромисс по курсу и с утренних 27,39/27,41 к 11 часам котировки выросли лишь до 27,40/27,42 гривен, а к 12 часам – до 27,405/27,425.
После полудня спрос ненадолго вырос и на обед дилеры ушли при уровне 27,425/27,445 гривен, а после него котировки еще чуть выросли до 27,435/27,455 к 15 часам. Это были уже максимальные значения курса.
Как только основная часть покупателей закрыла свои сделки, котировки опять пошли вниз. Результат – 27,425/27,445 к 16:00 и 27,405/27,425 к завершению торгов.
Главные события 19 мая на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,43 / 27,45
евро – 33,50 / 33,53
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2221 / 1,2223
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджаВчера, 16:30 - 6379 40
Все субсидии с мая будут выплачиваться исключительно наличными9 ч. назад - 882 12
«Большая стройка»: каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономику6 ч. назад - 516 8
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 3149 7
«Пенсия онлайн»: нововведение для пенсионеров8 ч. назад - 967 5
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 3149 7
Цены на газ в Европе взлетели: эксперты рассказали, что будет с тарифами в УкраинеВчера, 21:00 - 2203 2
Межбанк: излишняя «жадность» покупателей может сыграть плохую шутку с гривной8 ч. назад - 1345
Дубилет назвал плюсы и минусы введения цифровой валюты6 ч. назад - 1036 2
«Пенсия онлайн»: нововведение для пенсионеров8 ч. назад - 967 5
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения8 ч. назад - 95
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 416
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 562
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 438
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3571