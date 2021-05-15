«Новая почта» упростила отправку международных посылок

Отныне международное отправление можно отправить с любого отделения Новой почты без оформления онлайн-заявки на сайте.
Об этом говорится в сообщении компании.
Для международной отправки, как и любой другой посылки, оператору достаточно назвать страну, контактные данные получателя и объявленную стоимость. Подробный инвойс заполняет сотрудник Новой почты Глобал, который при необходимости связывается с клиентом по телефону.
Как было раньше. Раньше клиенты приходили в отделение уже с верифицированной онлайн-заявкой на международное отправление, а оператору нужно было проверить его содержимое на соответствие с инвойсом и на предмет запрещенных к пересылке товаров.
Чтобы оформить международное отправление в отделении нужно:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджаВчера, 16:30 - 6379 40
Все субсидии с мая будут выплачиваться исключительно наличными9 ч. назад - 882 12
«Большая стройка»: каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономику6 ч. назад - 516 8
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 3149 7
«Пенсия онлайн»: нововведение для пенсионеров8 ч. назад - 967 5
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 3149 7
Цены на газ в Европе взлетели: эксперты рассказали, что будет с тарифами в УкраинеВчера, 21:00 - 2203 2
Межбанк: излишняя «жадность» покупателей может сыграть плохую шутку с гривной8 ч. назад - 1345
Дубилет назвал плюсы и минусы введения цифровой валюты6 ч. назад - 1036 2
«Пенсия онлайн»: нововведение для пенсионеров8 ч. назад - 967 5
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения8 ч. назад - 95
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 416
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 562
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 438
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3571