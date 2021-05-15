«Новая почта» упростила отправку международных посылок

Отныне международное отправление можно отправить с любого отделения Новой почты без оформления онлайн-заявки на сайте.

Об этом говорится в сообщении компании.

Для международной отправки, как и любой другой посылки, оператору достаточно назвать страну, контактные данные получателя и объявленную стоимость. Подробный инвойс заполняет сотрудник Новой почты Глобал, который при необходимости связывается с клиентом по телефону.

Как было раньше. Раньше клиенты приходили в отделение уже с верифицированной онлайн-заявкой на международное отправление, а оператору нужно было проверить его содержимое на соответствие с инвойсом и на предмет запрещенных к пересылке товаров.

Чтобы оформить международное отправление в отделении нужно:

принести отправление, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание согласно таможенному законодательству и установить объявленную стоимость;

назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. Кроме того, назвать ФИО , контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

при отправке больше, чем одной позиции, с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник Новой почты Глобал для заполнения инвойса для таможни.

Справка Finance.ua:

Новая почта Глобал, которая входит в группу компаний Новая почта, в первом квартале 2021 года доставила 2,5 млн отправлений, что в 2 раза больше, чем в прошлом году.

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