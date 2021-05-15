0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer на этой неделе, — посольство США

Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer на этой неделе, — посольство США

В течение этой недели Украина получит еще полмиллиона доз вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщили в Twitter посольства США.

Так, вакцина поступит в рамках глобальной инициативы COVAX.

«На этой неделе по программе COVAX Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech. США, крупнейший в мире донор COVAX, гордится поддержкой Украины и глобальными усилиями по прекращению пандемии и обеспечения равного доступа к вакцинам», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что более 473 тысяч доз вакцины Pfizer будут предназначены для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Как пояснили в Минздраве, вакцинировать педагогов и всех, кто работает в образовательной сфере, важно до начала следующего учебного года, поскольку при введении жесткого карантина не планируется закрытие заведений образования.

РБК-Украина писало, что следующая партия вакцины Pfizer может быть доставлена в Украину после 7 июня. Это поставки в рамках глобального механизма COVAX.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.