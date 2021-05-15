Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer на этой неделе, — посольство США

В течение этой недели Украина получит еще полмиллиона доз вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщили в Twitter посольства США.

Так, вакцина поступит в рамках глобальной инициативы COVAX.

«На этой неделе по программе COVAX Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech. США, крупнейший в мире донор COVAX, гордится поддержкой Украины и глобальными усилиями по прекращению пандемии и обеспечения равного доступа к вакцинам», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что более 473 тысяч доз вакцины Pfizer будут предназначены для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Как пояснили в Минздраве, вакцинировать педагогов и всех, кто работает в образовательной сфере, важно до начала следующего учебного года, поскольку при введении жесткого карантина не планируется закрытие заведений образования.

РБК-Украина писало, что следующая партия вакцины Pfizer может быть доставлена в Украину после 7 июня. Это поставки в рамках глобального механизма COVAX.