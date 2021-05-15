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В "Слуге народа" заявили, что парламент завершил земельную реформу

В "Слуге народа" заявили, что парламент завершил земельную реформу

Верховная Рада приняла земельные законопроекты, которые завершают земельную реформу и процесс децентрализации. Но работа по упорядочению земельных вопросов будет продолжаться и в дальнейшем.

Об этом заявил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Важно понимать, что государственную землю или землю общин никто не сможет разбазаривать. Наоборот — создаются все условия для того, чтобы государство, общины, владельцы могли реально контролировать, как используется земля, и не теряли средства из-за „серых“ схем», — заявил Корниенко.

По его словам, земельную реформу и начинали для того, чтобы землей владели и контролировали те, кто на ней работает. Не чиновники из Киева, политики или связанные с ними бизнесмены, а общины и владельцы участков.

«Законопроект № 2194 передает все государственные земли за пределами населенных пунктов в собственность общинам. Государству останутся лишь военные полигоны, природоохранные земли, участки госпредприятий. А законопроект № 2195 внедряет систему электронных земельных аукционов, которые сэкономят время, деньги и обеспечат прозрачность продажи земли», — объясняет Корниенко.

В профильном парламентском комитете утверждают, что эти изменения помогут развитию общин и фермерских хозяйств и упростят жизнь инвесторам и собственникам земли.

«Больше не нужно будет получать разрешение на разработку технической документации для изменения целевого назначения земельного участка. Исключение составляют только земли в государственной или коммунальной собственности. Также отменена государственная экспертиза землеустроительной документации. Отныне органы экологии и охраны культурного наследия не будут согласовывать документацию, а только предоставлять информацию об ограничении в использовании земель», — заявил председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Он подчеркивает, что благодаря принятому ранее законопроекта № 2194 местные общины, наконец, смогут самостоятельно распоряжаться землями за пределами населенных пунктов, регулировать целевое использование земель, передавать их в пользование и в собственность и утверждать градостроительную документацию в пределах всей территории общины.

В свою очередь связанный с ним законопроект № 2195 обеспечивает прозрачный и максимально удобный процесс продажи земли через электронные аукционы.

По материалам РБК-Украина
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