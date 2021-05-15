Международный суд обязал Украину выплатить 7,5 млн евро. Деньги потребовал эстонский оператор казино

Эстонский оператор казино Olympic Entertainment Group AS одержал победу над Украиной в международном арбитраже по делу о запрете азартных игр в 2009 году.
Представители Постоянной палаты третейского суда в Гааге (ППТС) согласились с тем, что закон о запрете азартных игр в Украине был принят по соображениям «общественного здоровья и морали». Однако, арбитры назвали «серьезным» эффектом этого запрета уничтожение отдельного сектора экономики страны.
Запрет азартных игр в 2009-м в Украине не предусматривал выплаты каких-либо компенсаций операторам казино, включая эстонскую компанию Olympic Entertainment Group AS, которая выступила в этом деле в качестве истца. Представители компании заявили, что их бизнес в Украине был фактически уничтожен из-за этого решения.
«Закон о запрете азартных игр вступил в силу незамедлительно. С иностранными и местными инвесторами не проводились консультации в этом отношении. Не было периода корректировки. Не было никакого диалога по существу с теми предприятиями, на которых этот запрет повлияет», — указано в решении суда.
Арбитры заявили, что в случае существования периода корректировок сектор игорного бизнеса мог бы сократить свои потери или даже договориться о смягчении запрета на приемлемых для него условиях. Но у операторов казино и залов игровых автоматов не было такой возможности, поскольку закон сразу же вступил в силу.
Аргументируя сумму компенсации, представители эстонской компании заявили, что другой оператор азартных игр в Украине — Maxbet Group — предложил около 15 млн евро за покупку Olympic Entertainment Group AS еще до запрета игорного бизнеса. Суд установил размер компенсации для Olympic в 7,5 млн евро, учитывая «неопределенность предложения Maxbet».
Компания Olympic Entertainment Group AS управляла несколькими игорными заведениями в Украине через ООО «Олимпик Казино Украина» с начала 2000-х. В августе 2009-го дочерние компании эстонского холдинга объявили о банкротстве, а ООО «Олимпик Казино Украина» распалось в начале 2012 года.
Напомним, в июне 2009-го украинский парламент под руководством премьер-министра Юлии Тимошенко инициировал запрет азартных игр на территории страны. Это произошло через месяц после пожара в зале игровых автоматов Metro Jack Pot в Днепропетровске, во время которого погибли 10 человек.
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