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Международный суд обязал Украину выплатить 7,5 млн евро. Деньги потребовал эстонский оператор казино

Международный суд обязал Украину выплатить 7,5 млн евро. Деньги потребовал эстонский оператор казино

Эстонский оператор казино Olympic Entertainment Group AS одержал победу над Украиной в международном арбитраже по делу о запрете азартных игр в 2009 году.

Представители Постоянной палаты третейского суда в Гааге (ППТС) согласились с тем, что закон о запрете азартных игр в Украине был принят по соображениям «общественного здоровья и морали». Однако, арбитры назвали «серьезным» эффектом этого запрета уничтожение отдельного сектора экономики страны.

Запрет азартных игр в 2009-м в Украине не предусматривал выплаты каких-либо компенсаций операторам казино, включая эстонскую компанию Olympic Entertainment Group AS, которая выступила в этом деле в качестве истца. Представители компании заявили, что их бизнес в Украине был фактически уничтожен из-за этого решения.

«Закон о запрете азартных игр вступил в силу незамедлительно. С иностранными и местными инвесторами не проводились консультации в этом отношении. Не было периода корректировки. Не было никакого диалога по существу с теми предприятиями, на которых этот запрет повлияет», — указано в решении суда.

Арбитры заявили, что в случае существования периода корректировок сектор игорного бизнеса мог бы сократить свои потери или даже договориться о смягчении запрета на приемлемых для него условиях. Но у операторов казино и залов игровых автоматов не было такой возможности, поскольку закон сразу же вступил в силу.

Аргументируя сумму компенсации, представители эстонской компании заявили, что другой оператор азартных игр в Украине — Maxbet Group — предложил около 15 млн евро за покупку Olympic Entertainment Group AS еще до запрета игорного бизнеса. Суд установил размер компенсации для Olympic в 7,5 млн евро, учитывая «неопределенность предложения Maxbet».

Компания Olympic Entertainment Group AS управляла несколькими игорными заведениями в Украине через ООО «Олимпик Казино Украина» с начала 2000-х. В августе 2009-го дочерние компании эстонского холдинга объявили о банкротстве, а ООО «Олимпик Казино Украина» распалось в начале 2012 года.

Напомним, в июне 2009-го украинский парламент под руководством премьер-министра Юлии Тимошенко инициировал запрет азартных игр на территории страны. Это произошло через месяц после пожара в зале игровых автоматов Metro Jack Pot в Днепропетровске, во время которого погибли 10 человек.

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По материалам НВ
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