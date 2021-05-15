Гетманцев рассказал, где Украина будет брать деньги в случае провала переговоров с МВФ

В правительстве ожидают, что Украина получит очередной транш от МВФ. Однако если этого не произойдет, правительство может привлечь средства из других источников.

Об этом свидетельствует, например, размещение Министерством финансов евробондов на довольно неплохих условиях, рассказал в комментарии The Page председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Мы, конечно, рассчитываем на получение транша. Наша переговорная команда, которую возглавляет министр финансов, делает все возможное, чтобы это произошло как можно скорее. Я убежден в том, что мы получим очередной транш», – отметил Гетманцев.

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Однако он добавил, что неполучение транша не может стать причиной какой-то финансовой катастрофы в стране. Если транш не удастся получить, пройти год, конечно, будет сложнее, однако Украина все равно привлечет средства из других источников.

«Мы делаем все возможное, чтобы получить очередной транш МВФ. Но не потому, что мы хотим предупредить какую-то финансовую катастрофу, а потому что мы понимаем: с МВФ нам будет проще пройти этот год», — отметил Гетманцев.

В то же время он отметил, что требования, которые выдвигает МВФ, нужны не столько Фонду, сколько самим гражданам. Ведь Украине нужны судебная реформа и антикоррупционное законодательство. В частности, на следующей неделе Кабмин должен внести в Раду законопроект о фискальной консолидации.

Справка Finance.ua:

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, возможность заключения новой программы с МВФ пока что не обсуждается. До конца 2021 года действует программа stand-by, в ее рамках возможно получение еще двух траншей кредита.

Представитель Международного валютного Фонда Джерри Райс заявлял, что сейчас МВФ остается в состоянии переговоров с Украиной, но ждет от государства большего прогресса.

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