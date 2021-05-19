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Верификация субсидий продолжится, их будут переназначать автоматически

Верификация субсидий продолжится, их будут переназначать автоматически

Верификация субсидий в Украине продолжится, чтобы их получали только те, кому они действительно нужны. При этом новые изменения позволят автоматически их переназначать.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Верификация субсидий продолжается, это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается. Но новые изменения позволят переназначать субсидии без подачи соответствующего заявления, с некоторыми исключениями», — заявил Шмыгаль.

По его словам, изменения будут касаться вопроса наличия нескольких объектов жилья.

«Если вы владелец 3−4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. При этом если у вас есть квартира в городе и дом в селе, то это не помешает получить помощь. Так же, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности, мы повышаем размер депозита, который влияет на назначение субсидии», — отметил премьер.

Он добавил, что новая верификация затронет небольшой процент получателей субсидий, у которых могут быть теневые доходы. Верификация будет продолжаться пять месяцев.

По материалам РБК-Украина
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