Верификация субсидий продолжится, их будут переназначать автоматически

Верификация субсидий в Украине продолжится, чтобы их получали только те, кому они действительно нужны. При этом новые изменения позволят автоматически их переназначать.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Верификация субсидий продолжается, это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается. Но новые изменения позволят переназначать субсидии без подачи соответствующего заявления, с некоторыми исключениями», — заявил Шмыгаль.
По его словам, изменения будут касаться вопроса наличия нескольких объектов жилья.
«Если вы владелец 3−4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. При этом если у вас есть квартира в городе и дом в селе, то это не помешает получить помощь. Так же, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности, мы повышаем размер депозита, который влияет на назначение субсидии», — отметил премьер.
Он добавил, что новая верификация затронет небольшой процент получателей субсидий, у которых могут быть теневые доходы. Верификация будет продолжаться пять месяцев.
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