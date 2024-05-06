Европейская промышленность должна перейти на военные рельсы, чтобы поддержать Украину — еврокомиссар
Европейская промышленность должна перейти в режим «военной экономики», чтобы поддержать Украину сейчас и в долгосрочной перспективе.
Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе, сообщает Agenzia Nova.
«Когда мы приступили к разработке новой европейской оборонно-промышленной стратегии, мы с Жозепом Боррелем согласились, что объединение европейской и украинской оборонной промышленности должно быть ключевой целью», — сказал он.
По его словам, сегодняшняя встреча промышленных лидеров — первый шаг, поскольку она выводит сотрудничество ЕС-Украина в оборонном секторе на новый уровень.
«Я настаиваю на том, чтобы оборонная промышленность в Европе перешла в режим военной экономики, чтобы они могли производить быстрее и больше, с целью продолжать поддерживать Украину сейчас и в долгосрочной перспективе, что бы ни случилось», — добавил он.
Бретон заявил о необходимости продолжать увеличивать мощности по производству боеприпасов в рамках новой европейской оборонно-промышленной стратегии и новой европейской оборонно-промышленной программы, целью которой является повышение оборонной готовности Европы.
«Стратегия призвана не только поддержать европейскую оборонно-промышленную готовность, но и укрепить связи между европейской и украинской оборонной промышленностью. Программа устанавливает четкие приоритеты для дальнейшего развития сотрудничества», — сказал он.
Напомним, в конце текущего года ЕС откроет в Киеве офис по инновациям, чтобы способствовать росту украинских стартапов и оборонных компаний.
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