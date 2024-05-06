У Києві відкриється офіс оборонних інновацій до кінця 2024 року — Finance.ua
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У Києві відкриється офіс оборонних інновацій до кінця 2024 року

Казна та Політика
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ЄС
ЄС
Наприкінці поточного року ЄС відкриє у Києві офіс з інновацій, щоб сприяти зростанню українських стартапів та оборонних компаній.
Про це повідомив верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель під час Форуму оборонної промисловості ЄС — Україна, передає «Укрінформ».
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«Нам потрібно йти далі. Ми відкриваємо новий офіс з інновацій у Києві, щоб сприяти зростанню українських стартапів та оборонних компаній. Ми асоціюємо з цим „хабом“ Європейське оборонне агентство, зокрема, у сфері автономних систем для військової логістики. Але фінансування є ключем у всіх цих зусиллях», — сказав Боррель.
За словами представника Євросоюзу, оборонні системи ЄС «мають чого повчитися» в українських компаній. Так само і навпаки.
Боррель сподівається інтегрувати військові компанії України в систему європейської оборонної промисловості.
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Він додає, що завдяки цій співпраці вдасться розвинути системи спільного замовлення між європейськими й українськими оборонними підприємствами.
Водночас на форумі вже визначають конкретні можливості для спільних ініціатив.
Представник також уточнив, що декілька європейських компаній нещодавно вже стали учасниками спільних підприємств в Україні.
За матеріалами:
Укрінформ
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