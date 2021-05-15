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Дело на $174 млрд. Президент США представил свой план по производству электромобилей

Дело на $174 млрд. Президент США представил свой план по производству электромобилей

Во время посещения завода Ford по производству электрокаров в Мичигане 18 мая Джо Байден рассказал о предлагаемых мерах по дальнейшему увеличению производства экологически чистых автомобилей.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент США представил свой план по стимулированию выпуска электромобилей в стране, который предусматривает государственную поддержку в размере 174 млрд долларов.

Из этой суммы 100 миллиардов пойдут на поощрение американцев к покупке экологически чистых машин. Байден также пообещал вложить серьезные средства в создание новых мощностей по производству аккумуляторных батарей, поскольку именно это является ключом к дальнейшему наращиванию выпуска электромобилей.

Кроме того, план Байдена предусматривает материальные «стимулы для продавцов электромобилей», которые, однако, не будут распространяться на дорогие роскошные модели. Он также предлагает гранты на финансирование переоборудования закрытых заводов «для производства современных автомобилей и запчастей».

45 миллиардов долларов направят на электрификацию значительного количества школьных и городских автобусов, также будет профинансирован перевод на электротягу автопарка федеральной власти.

Предусмотрены также меры по ускоренному развитию инфраструктуры. Согласно плану, к 2030 году будет построено 500 000 зарядных станций для электромобилей, в том числе в многоквартирных домах и общественных парковках ($ 15 млрд). Но центральным элементом плана являются льготы и скидки для покупателей электрокаров в размере 100 млрд долларов.

По мнению Байдена, сейчас США отстают от Китая по темпам роста производства экологически чистых транспортных средств.

План Джо Байдена по развитию электромобилей в США:

  • 100 млрд долларов — налоговые льготы для покупателей электромобилей;
  • 45 млрд долларов — перевод на электротягу школьных автобусов;
  • 15 млрд долларов — строительство к 2030 году 500 тысяч зарядных станций, в том числе в многоквартирных домах и на общественных автостоянках;
  • 10 млрд долларов — налоговые льготы для коммерческой техники средней и большой грузоподъемности с нулевым уровнем выбросов.
По материалам Фокус
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