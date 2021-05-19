В Европе растет спрос на новые легковые автомобили: ТОП-3 производителей

В апреле 2021 года регистрации новых легковых автомобилей в Евросоюзе показали значительный рост.
Как сообщает ACEA, в прошлом месяце было продано 862 226 машин, что на 218,6% больше апрельского результата 2020 года. Такой рост объясняется низкой базой сравнения с прошлым годом из-за ограничений в связи с COVID-19.
Отмечается, что многие рынки в регионе ЕС показали двузначный или даже трехзначный процентный прирост в апреле. Так, в Италии зафиксирован наибольший рост (+3276,8%), за ней следует Испания (+1787,9%).
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Франция (+568,8%) и Германия (+90,0%) также показали сильный рост по сравнению с прошлым годом.
Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей занимает Германия – 229 650 авто. На втором месте Италия, где в апреле было зарегистрировано 145 033 авто. Замыкает лидирующую тройку Франция, где было реализовано 140 426 новых легковых автомобилей.
Что касается европейских производителей, то первую строку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 232188 авто, в то же время рост составил +195% по сравнению с прошлогодним июнем. На втором месте Stellantis с результатом 202 327 проданных автомобилей, что на 330% больше показателя годичной давности. И третий результат в Renault Group – 79 149 (рост +184,5%).
С января по апрель 2021 года спрос на легковые автомобили в ЕС увеличился на 24,4%, достигнув в целом 3,4 миллиона зарегистрированных единиц, причем последние два месяца обеспечили значительный рост. Что касается четырех крупнейших рынков, то наибольший рост продемонстрировали Италия и Франция (рост на 68,4% и 51,0% соответственно). В Испании (+18,8%) и Германии (+7,8%) также отмечены положительные результаты.
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