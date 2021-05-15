В Украине выявили нарушений таможенных правил почти на 1,1 миллиарда

Таможни Государственной таможенной службы Украины в январе-апреле 2021 года выявили более 4,6 тыс. нарушений таможенных правил на сумму почти 1,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

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Отмечается, что стоимость предметов правонарушений таможенных правил за четыре месяца 2021 года на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Непосредственно таможнями рассмотрены 1292 дела о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму 54,2 млн грн.

По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 415 млн грн, и этот показатель почти в два раза больше аналогичного показателя 2020 года.

В государственный бюджет перечислено 44 млн грн от взысканных штрафов (наложенных таможней и судом) и реализации конфискованного имущества, и этот показатель на 40% больше показателя за аналогичный период 2020 года (І квартал 2020 года – 31,5 млн грн).

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