В Украине выявили нарушений таможенных правил почти на 1,1 миллиарда

Таможни Государственной таможенной службы Украины в январе-апреле 2021 года выявили более 4,6 тыс. нарушений таможенных правил на сумму почти 1,1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГМС.
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Отмечается, что стоимость предметов правонарушений таможенных правил за четыре месяца 2021 года на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Непосредственно таможнями рассмотрены 1292 дела о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму 54,2 млн грн.
По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 415 млн грн, и этот показатель почти в два раза больше аналогичного показателя 2020 года.
В государственный бюджет перечислено 44 млн грн от взысканных штрафов (наложенных таможней и судом) и реализации конфискованного имущества, и этот показатель на 40% больше показателя за аналогичный период 2020 года (І квартал 2020 года – 31,5 млн грн).
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