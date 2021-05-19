В Киеве пообещали уменьшить пробки на 30%

В Киеве обещают ввести интеллектуальную транспортную систему (ИТС), которая позволит сэкономить до 30% времени участникам дорожного движения.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Константин Усов.

«Мы начали консультации с мировыми компаниями, которые имеют опыт внедрения интеллектуальных транспортных систем и которые подтверждают, что в таком городе как Киев можно быстро построить систему анализа и интеллектуального управления трафиком», — сказал Константин Усов.

Читайте также: Сколько времени проводят в пробках водители в разных городах мира

Он отметил, что при условии качественного управления трафиком существующая улично-дорожная сеть Киева имеет дополнительный резерв для повышения пропускной способности почти на 30%. Это означает, что при имеющемся количестве жителей граждане смогут тратить на треть меньше времени, чтобы доехать до места работы или домой.

По словам заместителя главы КГГА, Центр организации дорожного движения имеет все возможности для внедрения такой смарт-системы. Сотрудники Центра имеют доступ примерно к 6000 камер видеонаблюдения для мониторинга транспортных потоков в Киеве.

«Эта интеллектуальная система сможет предсказать затор еще до того, как он возникнет, и перенаправить автомобильные потоки на менее загруженные участки дорог. Для этого не надо капитальные финансовые вложения в строительство развязок. Это возможно сделать только благодаря интеллектуальным математическим решениям и новым технологиям управления трафиком. Такие решения являются алгоритмически сложными, они производятся не людьми, а программными комплексами, искусственным интеллектом, который в режиме онлайн собирает массив информации, анализирует его и автоматически принимает решение по оптимизации трафика», — сообщил Константин Усов.

Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропускайте важное.