Google представила Project Starline — онлайн-общение будущего с полным эффектом присутствия (видео)

Хотя Google ежегодно представляет многочисленные сервисы для переписки, обмена данными и медиаконтентом, новое решение компании способно полностью изменить правила игры. Project Starline позволяет людям общаться так, словно те действительно находятся на расстоянии вытянутой руки.
Как гласит недавняя запись в блоге Google, технология позволит людям почувствовать себя более связанными, даже если они находятся в разных городах или странах.
Проект представляет собой сложный аппаратно-программный комплекс, готовый обеспечить опыт, сопоставимый с беседой через прозрачное стекло. Собеседник будет «трёхмерным», реального размера, с ним можно встретиться глазами и молчаливо общаться без помощи слов.
Для разработки компании пришлось использовать алгоритмы компьютерного зрения, машинного обучения, пространственного звучания и сжатия данных в режиме реального времени. Дополнительно был создан дисплей, позволяющий формировать глубокие объёмные изображения без применения специальных очков или шлемов.
Пока технологии Project Starline доступны только в некоторых офисах Google. Основная цель компании — сделать систему более доступной.
По данным разработчиков, сами сотрудники Google уже провели тысячи часов, общаясь с коллегами из Сан-Франциско, Нью-Йорка и Сиэтла.
Демонстрационные проекты также реализованы совместно с некоторыми партнёрами из сферы медицины и медиатехнологий. В текущем году планируется ещё больше проектов с участием корпоративных пользователей для получения обратной связи и устранения выявленных недостатков.
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