«ДТЭК Энерго» завершил реструктуризацию долга более чем на $2 млрд

Энергетический холдинг «ДТЭК Энерго» завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля с конвертацией предыдущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга более чем на $2 млрд в новые еврооблигации.

«ДТЭК Энерго», несмотря на потерю активов на Донбассе, системный кризис на рынке электроэнергии Украины и экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, успешно завершил процесс реструктуризации еврооблигаций и основной банковской задолженности на общую сумму более $2 млрд», – приводится в сообщении компании комментарий генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

По условиям реструктуризации часть текущей задолженности по еврооблигациям «ДТЭК Энерго» конвертированы в еврооблигации «ДТЭК Нефтегаз» в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Оставшаяся задолженность конвертирована в новые еврооблигации «ДТЭК Энерго» со ставкой 7% и сроком погашения до 31 декабря 2027 года.

В 2021 году «ДТЭК Энерго» будет выплачивать купон в денежной форме по процентной ставке 1,5% годовых. Остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована в основной сумме долга.

Отметим, что держатели облигаций, которые присоединились к Lock-up Agreement до конца дня 5 мая, получат выплату в размере 2% от суммы новых облигаций.

В пресс-релизе отмечается, что новые займы «ДТЭК Энерго» впервые переведены в публичный финансовый инструмент.