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Шесть регионов Украины соответствуют показателям «зеленой» зоны карантина

Шесть регионов Украины соответствуют показателям «зеленой» зоны карантина

В Украине шесть регионов соответствуют показателям «зеленой» зоны карантина. Сейчас все регионы, кроме Донецкой области, находятся в «желтой» зоне.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, «зеленой» зоне соответствуют показатели по проценту от эпидемического порога в Киеве (32,9%), Винницкой (41,3%), Закарпатской (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%) и Полтавской (46,2%) областях. Винницкая область также соответствует «зеленой» зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования — 4,8%.

Отметим, «зеленый» уровень позволяет смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов страны менее 50 процентов эпидемического порога;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) — менее 5 процентов.

По состоянию на 19 мая, в Украине лишь Донецкая область находится в «оранжевой» зоне, все остальные — «желтые».

По материалам РБК-Украина
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