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Польша будет вакцинировать заробитчан из Украины прямо на границе

Польша будет вакцинировать заробитчан из Украины прямо на границе

Украинцы, которые едут в Польшу на заработки, будут в обязательном порядке проходить вакцинацию от COVID-19 на украинско-польской границе.

Как сообщает Wirtualna Polska, их будут прививать однодозовым препаратом Johnson&Johnson.

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«Это будет своего рода фильтр, защищающий страну от проникновения коронавируса извне. Мы уже ежедневно обнаруживаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту, – заявил глава медцентра Medyk в Жешуве Станислав Мазур, один из организаторов кампании вакцинации в Подкарпатье.

По его словам, применение одноразового препарата позволит избежать возможных осложнений при организации приема второй дозы.

«Компании, которые нанимают иностранцев на строительство, сезонные работы, опасаются вспышки коронавируса, которая впоследствии может заблокировать работу. Ждем заказанных доз и сразу после этого приступим к вакцинации, – объяснил Мазур.

Издание отмечает, что судя по полученным на пунктах пропуска данным, украинцы, приезжающие в Польшу, хотят прививаться, поскольку в Украине у них мало шансов прививаться.

Как указано в сообщении польского минздрава, вакцинацию в Польше может сделать каждый иностранец: студенты, ученые, люди с разрешением на работу, а также жены и дети иностранцев.

«Никому не нужен для этого постоянный вид на жительство для вакцинации. Вакцинация в Польше доступна каждому: застрахованному и незастрахованному лицу, польскому гражданину и иностранцу, – сказал Войцех Андрусевич, пресс-секретарь минздрава.

Министерство опубликовало на своем сайте руководства по вакцинации на украинском и русском языках.

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По материалам Mind
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