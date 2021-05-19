Intel представила инновационные быстрые SSD формата 2-в-1

Обычные SSD имеют массив NAND-памяти, который через контроллер взаимодействует с другими компонентами ПК и системой. Также у Intel есть собственные разработки с памятью Optane: она ощутимо быстрее лучшей NAND, но стоит очень дорого, так что используется в основном в рабочих станциях и серверах.

И пару лет назад инженерам Intel пришла в голову интересная идея: а почему бы не скрестить обе эти технологии, получив, с одной стороны, большой массив памяти за небольшие деньги, и с другой стороны – высокую скорость работы? Так родились накопители Optane Memory H10, и недавно компания представила их улучшенную версию – Optane Memory H20.

По сути, это два SSD в одном: имея суммарно 4 линии PCIe 3.0 для подключения к ПК по интерфейсу NVMe, внутри они делятся пополам: половина идет к довольно медленному и дешевому массиву памяти QLC объемом 512 или 1024 ГБ с контроллером Silicon Motion SM2265, половина подключена к очень быстрому кэш-накопителю с 32 ГБ памяти 3D XPoint.