0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Банк «Сич» хочет купить бывший руководитель Родовид Банка

Банк «Сич» хочет купить бывший руководитель Родовид Банка

Антимонопольный комитет разрешил экс-акционеру Родовид Банка Денису Горбуненко приобрести более 50% акций банка «Сич».

Об этом сообщается в решении АМКУ от 29 апреля.

«Предоставить разрешение физическому лицу — гражданину Украины Горбуненко Денису Владимировичу на приобретение акций АО „Банк Сич“ (г. Киев), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», — говорится в документе.

Ранее АМКУ разрешил физическому лицу-резиденту Украины купить более 50% акций банка, но тогда текста решения еще не было.

Напомним, что приобретение права собственности доли банка еще должен согласовать Национальный банк.

Осенью 2019 года НБУ признал наличие решающего влияния бывшего акционера, экс-главы правления Родовид Банка Дениса Горбуненко на деятельность банка «Сич» и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.

В конце 2019 года Горбуненко подал в НБУ пакет документов на получение разрешения купить долю в капитале банка «Сич».

В настоящее время акционерами банка «Сич» является Олег Баланда с долей 55,615% акций, Валерий Раздорожный — 31,016%, Андрей Мельник — 9,6257% и Олег Губанов с 3,7433% акций.

В прошлом году в июне наблюдательный совет банка «Сич» назначил новым председателем правления банка Виктора Демиденко на неограниченный срок.

В августе Демиденко вступил в должность после согласования его Нацбанком.

В сентябре банк «Сич» переизбрал наблюдательный совет, который вместо Валерия Раздорожного возглавил Олег Баланда.

28 апреля банк переизбрал наблюдательный совет в предыдущем составе сроком до следующего годового общего собрания акционеров банка «Сич», но не позднее 30 апреля 2022 года.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.