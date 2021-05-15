Банк «Сич» хочет купить бывший руководитель Родовид Банка

Антимонопольный комитет разрешил экс-акционеру Родовид Банка Денису Горбуненко приобрести более 50% акций банка «Сич».

Об этом сообщается в решении АМКУ от 29 апреля.

«Предоставить разрешение физическому лицу — гражданину Украины Горбуненко Денису Владимировичу на приобретение акций АО „Банк Сич“ (г. Киев), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», — говорится в документе.

Ранее АМКУ разрешил физическому лицу-резиденту Украины купить более 50% акций банка, но тогда текста решения еще не было.

Напомним, что приобретение права собственности доли банка еще должен согласовать Национальный банк.

Осенью 2019 года НБУ признал наличие решающего влияния бывшего акционера, экс-главы правления Родовид Банка Дениса Горбуненко на деятельность банка «Сич» и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.

В конце 2019 года Горбуненко подал в НБУ пакет документов на получение разрешения купить долю в капитале банка «Сич».

В настоящее время акционерами банка «Сич» является Олег Баланда с долей 55,615% акций, Валерий Раздорожный — 31,016%, Андрей Мельник — 9,6257% и Олег Губанов с 3,7433% акций.

В прошлом году в июне наблюдательный совет банка «Сич» назначил новым председателем правления банка Виктора Демиденко на неограниченный срок.

В августе Демиденко вступил в должность после согласования его Нацбанком.

В сентябре банк «Сич» переизбрал наблюдательный совет, который вместо Валерия Раздорожного возглавил Олег Баланда.

28 апреля банк переизбрал наблюдательный совет в предыдущем составе сроком до следующего годового общего собрания акционеров банка «Сич», но не позднее 30 апреля 2022 года.