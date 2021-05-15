Рада уволила министра экономики Петрашко

Верховная Рада уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
За такое решение проголосовали 280 нардепов.
Фото: uatv
Отчитываясь перед парламентом, Петрашко основным достижением министерства за год работы назвал «стабилизацию экономики в условиях коронакризиса».
«Впервые в истории мы прошли кризис без кардинальных потрясений — в стабильной курсовой среде с одновременным поднятием как минимальной, так и средней зарплаты», — сказал он.
«Поднятие зарплаты было абсолютно обоснованным, оно способствовало росту ВВП на 0,2% в годовом эквиваленте и увеличению потребительского спроса», — отметил Петрашко, отвечая на вопрос нардепов.
По его словам, заложены основы для роста экономики и получена положительная динамика с марта
Среди достижений он также назвал реализацию программы «5−7-9%», которая, по его словам, «стала неотъемлемой частью для малого и среднего предпринимательства.
«Была инициирована новая программа по частичной безработице. Таким образом было сохранено 500 тыс рабочих мест и трудоустроено за этот год более 800 тысяч человек. Нам удалось остановить рост безработицы», — добавил Петрашко.
Среди достижений направления АПК он, в частности, заявил о «подготовленной инфраструктуре для открытия рынка земли».
Также, по его словам, использовались рыночные методы для стабилизации цен на продукты.
Кроме этого, среди достижений он назвал то, что от приватизации бюджет получил более 2 млрд грн.
«Из того, что не удалось — поддержка национального производителя. Это тот амбициозный план, который мы не до конца выполнили. Можно было бы быстрее запустить программу „инвестнянь“», — также, в частности, заявил министр экономики.
Нардепы раскритиковали работу министра — в частности, из-за госрегулирования цен на топливо, ухудшение инвестклимата, 19 млрд грн убытков «Нафтогаза».
Напомним: 14 мая министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.
Петрашко работал министром экономики с 17 марта 2020 года.
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