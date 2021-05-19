Назван лидер среди регионов Украины по уплате земельного налога

За первый квартал текущего года Ровенская область заняла первое место в стране по уплате земельного налога.
Об этом информирует пресс-служба Департамента агропромышленного развития Ровенской ОГА.
Сообщается, что во второй половине 2020 года в области был проведен аудит земель сельхозназначения на площади более 750 тыс. га. В результате – сельхозпредприятия области увеличили количество учтенных посевных площадей на 28 тыс. га.
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«Это также позволило увеличить налоговые поступления в бюджеты территориальных общин. В частности, за I квартал 2021 г. Ровенская область получила лидирующие позиции в стране по уплате земельного налога и налога с доходов физических лиц», – отметил заместитель председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко.
Он также отметил, что еще одним из важных вопросов, над которым работают в департаменте – восстановление мелиоративных систем.
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